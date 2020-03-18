Як перестати панікувати через коронавірус: топ порад

Новини про поширення коронавірусу по планеті заполонили всі новини, влада запроваджує карантин, що змушує людей вести себе не дуже раціонально – наприклад, скуповувати продукти і туалетний папір.

І хоча відмахнутися від нової небезпечної зарази не можна, але й панікувати зовсім не варто. Топ-10 порад про те, як тривожитися менше, посилаючись на рекомендації ВООЗ і профільних експертів, опублікувала "Медуза".

"Коронавірус лякає, дратує і бісить. Стрес – це величезна проблема для людей будь-якого віку: у дітей можуть початися проблеми зі сном, у їхніх батьків – проблеми з харчуванням, а у бабусь і дідусів – загострення хронічних хвороб", – підкреслили в матеріалі.

Не варто панікувати через коронавірус

Порада №1 – покласти телефон на полицю і відволіктися

Звичайно-ж, зробити це дуже складно, особливо тим, хто регулярно читає новини або навіть страждає синдромом FOMO – fear of missing out, буквально "страх, що ви щось втрачаєте". Однак прибрати телефон подалі хоча б на якийсь час все ж доцільно.

Відпочиньте від телефону

Порада №2 – берегти своє тіло

Ми регулярно чуємо поради про те, що треба їсти здорову їжу, постійно займатися спортом, спати, не курити сигарети і не пити алкоголь. Однак у період пандемії ці рекомендації стають ще актуальнішими. Погодьтеся, карантин – чудовий привід зайнятися своїм тілом, замовити доставку спортивного килимка, робити прості вправи вдома, а також стежити за харчуванням і, наприклад, спробувати кинути курити.

Порада №3 – знайдіть час, щоб розслабитися

Тут все просто – треба зайнятися тими справами, які ви любите: повернутися до навчання грі на якомусь музичному інструменті, спробувати малювати або вивчити іноземну мову.

Займіться спортом вдома ru.freepik.com

Порада №4 – спілкуйтеся з близькими

Зателефонуйте друзям або родичам, з якими давно не спілкувалися, або зв'яжіться з ними за допомогою відеозв'язку. Але тільки обговоріть інші особисті проблеми, майбутню відпустку чи новий серіал, а не ситуацію з коронавірусом.

Порада №5 – думайте про інших

Не поширюйте зайвий раз інформацію про вірус, не переконавшись у її достовірності – від цього всім буде легше.

Так в Італії жителі розслабляються в умовах карантину

Порада №6 – вірте в науку

Ситуація, що склалася, – тимчасова, адже вчені з усього світу займаються розробкою вакцини, яка допоможе стримати поширення коронавірусу. Світ ніколи не був так добре підготовлений до пандемії, як сьогодні.

Порада №7 – поговоріть із дітьми про вірус

Дитині потрібно пояснити ситуацію на тому рівні, на якому вона зрозуміє, і поділитися фактами про те, що відбувається. Водночас не бажано обговорювати всі новини про вірус у присутності дітей, оскільки вони можуть неправильно тлумачити те, що чують, і боятися того, чого не розуміють. Також важливо пояснити, чому потрібно мити руки і не торкатися обличчя, цей урок можна перетворити в гру.

Спілкуйтеся з близькими salon.su

Порада №8 – поясніть дитині, що вона у безпеці

Розкажіть дітям про те, як ви самі справляєтеся зі стресом, і нехай вони навчаться справлятися разом із вами.

Порада №9 – спробуйте зберегти звичний порядок у домашніх умовах

Якщо школи і дитсадки закриті, зробіть план навчальних та додаткових занять, відпочинку, а також план спільного перегляду фільмів. Все це допоможе вам і дітям відволіктися.

Поговоріть із дітьми про вірус і гігієну

Порада №10 – будьте взірцем для наслідування

Найпростіший спосіб уникнути паніки в родині – показувати дітям, як треба діяти в стресовій ситуації. Тут працюють усі перераховані вище правила: робіть перерви, ховайте телефон, займайтеся вдома спортом, добре харчуйтеся і спілкуйтеся з близькими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з Італії порадили найкращим чином використовувати вільний час на карантині у зв'язку з пандемією нового коронавірусу COVID-19.

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