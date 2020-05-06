Як перемогти коронавірус: вірусологиня назвала два способи

Ірина Кулініч Суспільство 08:39, 6.05.2020 Оновлено: 08:49, 6.05.2020

Оскільки коронавірус уже поширився по всьому світу, побороти пандемію допоможуть тільки ліки або вакцина від COVID-19.

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Про це розповіла завідувачка відділу репродукції вірусів Інституту мікробіології та вірусології ім. Заболотного Світлана Загородня в коментарі "Сегодня".

"Захворюваність вже не локалізується, як у разі SARS або MERS, оскільки цей коронавірус поширився по всьому світу. Відповідно, потрібно тестувати можливі препарати, які будуть дієвими та без побічних ефектів. Цим займається багато лабораторій. Якби в нас були можливості, можна було б тестувати чимало препаратів, які виробляються навіть нашими виробниками", – зазначила вірусологиня.

Як перемогти коронавірус: вірусологиня назвала два способи
kleck.by

Другий шлях, за словами Загородньої, – це вакцинація, проте розроблення ефективної речовини може тривати багато часу.

"Чи вдасться подолати вірус повністю? Я думаю, відбудеться поступове ослаблення його вірулентності й через певний час ми будемо сприймати його на рівні вірусу грипу", – резюмувала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Загородня припустила, що підтвердження того, що коронавірус вийшов із лабораторії в китайському місті Ухань, можуть з'явиться не раніше ніж наприкінці 2020 року.

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