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6 травня • оновлено в 09:57
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Як перемогти коронавірус: вірусологиня назвала два способи

7.3т
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Оскільки коронавірус уже поширився по всьому світу, побороти пандемію допоможуть тільки ліки або вакцина від COVID-19.

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Про це розповіла завідувачка відділу репродукції вірусів Інституту мікробіології та вірусології ім. Заболотного Світлана Загородня в коментарі "Сегодня".

"Захворюваність вже не локалізується, як у разі SARS або MERS, оскільки цей коронавірус поширився по всьому світу. Відповідно, потрібно тестувати можливі препарати, які будуть дієвими та без побічних ефектів. Цим займається багато лабораторій. Якби в нас були можливості, можна було б тестувати чимало препаратів, які виробляються навіть нашими виробниками", – зазначила вірусологиня.

Як перемогти коронавірус: вірусологиня назвала два способи

Як перемогти коронавірус: вірусологиня назвала два способи

kleck.by

Другий шлях, за словами Загородньої, – це вакцинація, проте розроблення ефективної речовини може тривати багато часу.

"Чи вдасться подолати вірус повністю? Я думаю, відбудеться поступове ослаблення його вірулентності й через певний час ми будемо сприймати його на рівні вірусу грипу", – резюмувала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Загородня припустила, що підтвердження того, що коронавірус вийшов із лабораторії в китайському місті Ухань, можуть з'явиться не раніше ніж наприкінці 2020 року.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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