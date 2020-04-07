Як передається коронавірус: в МОЗ назвали найнебезпечніший спосіб

Спосіб передачі коронавірусу від тварини до людини і навпаки поки не підтверджений наукою. У той же час найнебезпечнішим визнаний крапельний шлях передачі збудника хвороби від людини до людини, а також через контактування з брудними поверхнями.

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Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, закликавши людей дотримуватися гігієни і карантинних заходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус

"Ми зараз працюємо над визнаним і найнебезпечнішим шляхом передачі. Це крапельний шлях від людини до людини, а також контактним шляхом передачі, коли людина, маючи контакт із забрудненими поверхнями, торкається до слизистих оболонок носа, очей, рота і може перенести збудника коронавірусної хвороби" , – пояснив він.

"Тому чисті руки і соціальна дистанція – це запорука нашого успіху. І виконання всіх умов карантину", – нагадав Ляшко українцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені встановили, що завдяки незначним мутаціям коронавірусу можуть відстежити, як інфекція передавалася від людини до людини і в яких місцях земної кулі це відбувалося.

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