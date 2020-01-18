"Як палко ми їх чекали!" Глава МАУ звернувся з проханням до українців через катастрофу в Ірані

Президент МАУ Євген Дихне закликав українців 19 січня о 11:00 натиснути автомобільний сигнал на знак пам'яті про жертв авіакатастрофи в Ірані.

Про це він написав у Facebook, повідомивши, що вранці в неділю тіла загиблих привезуть в Україну.

"Рідна земля, близькі та сім'ї, мабуть, ще ніколи не чекали їх з таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій... Наші ангели заслуговують на особливе вітання вдома. Пропоную 19 січня о 11:00 всім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал на знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями, загиблими в небі Ірану. Вони повинні знати, як палко ми чекали їх вдома", – написав Дихне.

Українців закликали вшанувати пам'ять жертв катастрофи в Ірані

З таким же закликом виступила ведуча новин Марічка Падалко, зазначивши, що 19 січня – "наш тест на солідарність".

"Коли п'ять років тому тіла пасажирів збитого MH17 привезли додому, зокрема, в Голландію, практично весь Амстердам вийшов на вулиці. Люди стояли на тротуарах, на мостах, тримали прапори і плакати "Ласкаво просимо додому", а в аеропорту літак зустрічала королівська сім'я", – зазначила вона.

Управління державної охорони також попередило водіїв, що у зв'язку з траурними заходами 19 січня можуть виникнути певні обмеження руху в районі аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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