"Як палко ми їх чекали!" Глава МАУ звернувся з проханням до українців через катастрофу в Ірані

Президент МАУ Євген Дихне закликав українців 19 січня о 11:00 натиснути автомобільний сигнал на знак пам'яті про жертв авіакатастрофи в Ірані.
Про це він написав у Facebook, повідомивши, що вранці в неділю тіла загиблих привезуть в Україну.
"Рідна земля, близькі та сім'ї, мабуть, ще ніколи не чекали їх з таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій... Наші ангели заслуговують на особливе вітання вдома. Пропоную 19 січня о 11:00 всім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал на знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями, загиблими в небі Ірану. Вони повинні знати, як палко ми чекали їх вдома", – написав Дихне.
Українців закликали вшанувати пам'ять жертв катастрофи в Ірані
З таким же закликом виступила ведуча новин Марічка Падалко, зазначивши, що 19 січня – "наш тест на солідарність".
"Коли п'ять років тому тіла пасажирів збитого MH17 привезли додому, зокрема, в Голландію, практично весь Амстердам вийшов на вулиці. Люди стояли на тротуарах, на мостах, тримали прапори і плакати "Ласкаво просимо додому", а в аеропорту літак зустрічала королівська сім'я", – зазначила вона.
Управління державної охорони також попередило водіїв, що у зв'язку з траурними заходами 19 січня можуть виникнути певні обмеження руху в районі аеропорту "Бориспіль".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
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