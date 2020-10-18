Як отримати в Україні безкоштовне лікування COVID-19: пояснення від ексміністра

Щоб отримати від держави за контрактом з НСЗУ безкоштовне лікування від COVID-19 потрібно мати позитивний тест на коронавірус.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів колишній міністр охорони здоров'я, президент Всеукраїнського лікарського товариства та лікар Олег Мусій.

"Тобто з тим жахом, який відбувається в системі охорони здоров'я, вам не дадуть безкоштовні ліки. І це теж проблема для людей, тому що ліки для лікування коронавірусної хвороби, точніше ускладнень – пневмоній, наприклад, – є дорогими. Один противірусний препарат чого коштує: кілька десятків тисяч гривень за весь курс", – зазначив він.

Мусій пояснив, що тести на COVID-19 будуть робити за направленням сімейних лікарів і лікарень.

"Але цифра смішна. Знаєте, на скільки вистачить 200 млн гривень при нинішньому тестуванні? Це на два тижні для приватних лабораторій – і все. З одного боку, це розвантажить 7-10 денні черги в державних лабораторних центрах. Але цих коштів не вистачить. Відомо, що вартість тестування в державному лабораторному центрі становить близько 700 гривень. Якщо людина сама за власною ініціативою йде в приватну лабораторію, це від тисячі до двох з гаком тисяч гривень", – розповів медик.

При цьому Мусій підкреслив, що тести потрібно робити оперативно, щоб важкохворого покласти в стаціонар з ускладненням і надати йому висококваліфіковану допомогу з киснем і ШВЛ.

"Навіть при ПЛР-тестуванні, хоча воно є достовірним, похибка помилково-негативного результату досягає 30%", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні лікарі близько двох місяців ставлять діагноз "коронавірус", не завжди підтверджуючи його позитивним результатом ПЛР-тесту.