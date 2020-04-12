Як освятити великодні кошики і не порушити карантин: лайфхак. Відео

У Польщі в Страсну суботу 11 квітня (день перед Великоднем) на тлі пандемії коронавірусу і карантину в країні, люди святили великодні кошики, при цьому не порушуючи введених обмежень.

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Відповідне відео, яке може послужити прикладом для українців, з'явилося на сторінці Życie Gostynia у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, як люди виходять з будинків і розташовуються на вулиці, зберігаючи необхідну дистанцію і не порушуючи заборон. А священик їде в автомобілі вздовж людей і кропить кошики святою водою.

Нагадаємо, у Вербну неділю, 12 квітня, Православна церква України попросила всіх віруючих залишатися вдома через карантин, і брати участь в молитві через онлайн-трансляції.

У зв'язку з пандемією коронавірусу освячення верби теж не будуть проводити в храмах, щоб не виникали скупчення людей.

Чи можна віруючому прийти в храм на Великдень 2020 року, який припадає на час карантину через пандемію коронавірусу, як сповідатися і причаститися, як присвятити вербу і паску читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння і освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу COVID-19.

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