Як освятити паски вдома в карантин: священнослужитель дав поради

Православні християни під час карантину в Україні можуть самі освятити паски та яйця, для цього не обов'язково йти до церкви.

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Відповідні рекомендації на своїй сторінці у Facebook опублікував архієрей Української православної церкви Московського патріархату, архієпископ Обухівський Іона (Черепанов).

Він пояснив, що благословення можна зробити перед пасхальної трапезою вдома. Для цього потрібно тричі заспівати "Христов воскрес ....", Окропити страви святою водою і їсти, дякуючи Богові.

"Цим ви вбережете священика від розглядів з поліцейськими і зайвих контактів з потенційними вірусоносіями", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі виступили проти того, щоб українці ходили до церкви під час Великодня та брали участь в освяченні пасок через пандемію коронавірусу.

При цьому священики звуть людей в церкви і запевняють, що санітарні норми будуть дотримуватися.