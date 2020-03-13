Як організувати роботу у віддаленому режимі: в мережі проведуть корисний вебінар

Спільний проєкт OBOZREVATEL і CAPS Consulting для українського бізнесу і освітніх установ.
Так склалося, що людство зіткнулося з новим викликом. Усі сподіваються, що загроза COVID-19 виявиться меншою, ніж очікується. Але сьогодні Італія закрита на карантин, США обмежує авіасполучення з Європою, ВООЗ оголосила пандемію, більшість спортивних і не спортивних заходів були скасовані, а з 12.03 в Україні заборонені масові заходи та оголошений карантин в навчальних закладах.
Віддалена робота стає все більш актуальним варіантом, щоб захистити себе від ризиків для здоров'я.
Але як правильно організувати віддалену роботу?
Ми в Caps Consulting знаємо відповідь на це питання та інші секрети віддаленої роботи й хочемо допомогти нашим співвітчизникам організувати свої бізнес-процеси і навчання для віддаленої роботи під час карантину.
Запрошуємо вас на безкоштовний вебпрактикум "Як організувати віддалену роботу або навчання за допомогою сучасних вебінструментів".
Для кого цей вебінар буде корисним:
Для представників бізнесу
Для освітніх установ
Що ви дізнаєтеся під час вебінару:
Можливості програми Microsoft Teams
Як перевести співробітників на віддалену роботу
Як налаштувати ефективне ведення бізнесу
Як організувати свій документообіг
Вам буде доступно після вебінару:
(Після безкоштовної реєстрації на сайті Microsoft, ви отримаєте безкоштовне шестимісячне користування Microsoft Teams)
Інструмент і онлайн-простір, що створені для взаємодії співробітників (або вчителів і учнів) у режимі "одного вікна", де ви легко зможете знайти всі свої документи й отримуєте можливість командної взаємодії в режимі онлайн.
Навіть більше, ви зможете миттю вийти на зв'язок в особистому чаті або в конференц-дзвінку з колегами, а також додавати незареєстрованих користувачів.
Можливість редагувати документи, працювати й планувати подальші дії команди в "одному вікні", так наче ви б перебували в одній кімнаті.
Мобільність – вибирайте самі, де працювати: на ПК, Mac, телефоні (будь-які платформи) або ж просто в браузері.
Для участі у вебінарі зареєструйтеся за посиланням тут.
Бережіть себе і своє здоров'я, не втрачаючи продуктивності!
Obozrevatel і CAPS Consulting
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!