Як організувати роботу у віддаленому режимі: в мережі проведуть корисний вебінар

Спільний проєкт OBOZREVATEL і CAPS Consulting для українського бізнесу і освітніх установ.

Так склалося, що людство зіткнулося з новим викликом. Усі сподіваються, що загроза COVID-19 виявиться меншою, ніж очікується. Але сьогодні Італія закрита на карантин, США обмежує авіасполучення з Європою, ВООЗ оголосила пандемію, більшість спортивних і не спортивних заходів були скасовані, а з 12.03 в Україні заборонені масові заходи та оголошений карантин в навчальних закладах.

Віддалена робота стає все більш актуальним варіантом, щоб захистити себе від ризиків для здоров'я.

Але як правильно організувати віддалену роботу?

Ми в Caps Consulting знаємо відповідь на це питання та інші секрети віддаленої роботи й хочемо допомогти нашим співвітчизникам організувати свої бізнес-процеси і навчання для віддаленої роботи під час карантину.

Запрошуємо вас на безкоштовний вебпрактикум "Як організувати віддалену роботу або навчання за допомогою сучасних вебінструментів".

Для кого цей вебінар буде корисним:

Для представників бізнесу

Для освітніх установ

Що ви дізнаєтеся під час вебінару:

Можливості програми Microsoft Teams

Як перевести співробітників на віддалену роботу

Як налаштувати ефективне ведення бізнесу

Як організувати свій документообіг

Вам буде доступно після вебінару:

(Після безкоштовної реєстрації на сайті Microsoft, ви отримаєте безкоштовне шестимісячне користування Microsoft Teams)

Інструмент і онлайн-простір, що створені для взаємодії співробітників (або вчителів і учнів) у режимі "одного вікна", де ви легко зможете знайти всі свої документи й отримуєте можливість командної взаємодії в режимі онлайн.

Навіть більше, ви зможете миттю вийти на зв'язок в особистому чаті або в конференц-дзвінку з колегами, а також додавати незареєстрованих користувачів.

Можливість редагувати документи, працювати й планувати подальші дії команди в "одному вікні", так наче ви б перебували в одній кімнаті.

Мобільність – вибирайте самі, де працювати: на ПК, Mac, телефоні (будь-які платформи) або ж просто в браузері.

Для участі у вебінарі зареєструйтеся за посиланням тут.

Бережіть себе і своє здоров'я, не втрачаючи продуктивності!

Obozrevatel і CAPS Consulting

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