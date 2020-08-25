Як одягалися жінки в Україні сто років тому: колоритні фото

Стародавній традиційний український одяг був доволі колоритним та насиченим безліччю дрібниць. З нагоди Дня Незалежності, який Україна святкувала 24 серпня, ми вирішили згадати про його особливості.

Свої скарби у фотопроєкті "Скриня" ще рік тому показала колекціонерка українського одягу Мила Вишиванка, працюючи із фотографами Максимом та Тетяною Бутченко, передає "ВВС Україна".

Зазначається, що відтвореним до дрібничок строям з різних регіонів України, що були показані на знімках, – понад 100 років.

"Протягом століть скриня була невід'ємною частиною облаштування сільської хати. Її завжди ставили на видноті, застеляли вишиваною скатертиною. Тож хай у кожного з нас буде своя чарівна Скриня!" – розповідала про українські традиції Мила Вишиванка.

Участь у фотопроєкті в музеї української архітектури і побуту в Пирогово тоді взяли співачки Alyona Alyona та Катя Павленко з гурту Go_A.

Пропонуємо читачам ознайомитися з традиційними українськими строями:

Стрій з Кіровоградщини початку ХХ ст.: сорочка святкова, спідниця, оздоблена оксамитовою стрічкою, пояс широкий – "Веселка", виготовлений з тонкої вовняної нитки, фартух білий сатиновий, вишитий і оздоблений мереживом Фото Максима і Тетяни Бутченко

Стрій доповнено шкіряними черевичками на шнуровці. Прикраси – намисто коралове, перли, дукач латунний, сережки срібні "Бублички" Фото Максима і Тетяни Бутченко

Стрій з Чернігівщини – сорочка весільна, вишита виноградними гронами, широкі рукави, прикрашені пухликами та вишитими манжетами. Пояс в'язаний. Із прикрас – коралове намисто та дукач ніжинського типу. Дві нитки скляного намиста. Сережки срібні з позолотою – "Бублички" Фото Максима і Тетяни Бутченко

Стрій із Полісся, Житомирська область, початку ХХ-го століття. Одяг – колінкорова сорочка, низ якої виготовлено з конопляного полотна. Сорочка складного крою з відкладним комірцем та кокеткою. Прикраси – коралове намисто та бурштин Фото Максима і Тетяни Бутченко

Стрій із Полтавщини, початок ХХ століття. Сорочка колінкорова, керсет, оздоблений оксамитом і гудзиками, плахта вовняна, дамоткана, хустка. Прикраси – монетний срібний дукачик, намисто з чорних перлів із рясними хрестиками, намисто з коралів та скла. Сережки срібні – "Бублички" Фото Максима і Тетяни Бутченко

Стрій із Донеччини – початок ХХ століття. Сорочка святкова, керсет – чорний з оксамиту на конопляному підкладі, спідниця сатинова. З прикрас – коралове намисто з 10 разків та намисто з бурштину, дукачі срібні з царських монет. Сережки срібні – лунниці Фото Максима і Тетяни Бутченко

Стрій з Чернігівщини Фото Максима і Тетяни Бутченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні прийнято святкувати День вишиванки. Його відзначають 21 травня. У це свято надягають традиційний український вишитий одяг – вишиванки різноманітних кольорів і фасонів.