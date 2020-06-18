Як одягалася молодь у СРСР: у мережі нагадали спортивні костюми, куфайки і кеди. Фото

За часів радянського дефіциту не у всіх молодих людей виходило одягатися за останнім писком моди. Більшість не могли дозволити собі придбати імпортні товари і ходили в однаковому одязі.

Водночас у кожної групи – інтелігентів або простих робітників – був присутній якийсь стиль. Про те, як одягалася проста радянська молодь, можна розглянути на знімках тих часів. OBOZREVATEL зібрав їх із особистих архівів представників тих часів, які вони викладали у відкритому доступі в мережі.

Судячи з фото, моди, у нинішньому розумінні, в СРСР не було. Люди купували те, що можна було купити і чим більше імпортного одягу на них було, тим вони вважалися крутішими. І було зовсім неважливо, чи підходять одне одному різні елементи вбрання.

Типова форма одягу на суботнику в СРСР – гумові чоботи, зручні штани і кофти germanych.livejournal.com

Так, типовий одяг радянських правильних юнаків, але не стиляг, у літній час складалася із сорочки з відкритим коміром або футболки, штанів і кед. Старший же в компанії або серед студентської групи одягав ще й піджак, а замість кед – сандалі.

Одяг для вечірок у колі друзів germanych.livejournal.com

Піджак із олімпійкою, водолазкою або пуловером під низ вважалися більш охайним, урочистим вбранням. Взимку чоловіки часто носили товсті куртки з комірами зі штучного хутра, у 70-х ще були популярні пальта картатої розмальовки. Ті, хто бідніший, одягали кожух, а кому підвернулася удача дістати щось дефіцитне – імпортну болонєву куртку. Майже всі на представлених фото – в безформних шапках-вушанках або "півниках" і важких черевиках.

Типовий одяг радянських правильних юнаків (не стиляг) у літній час germanych.livejournal.com

Дівчата виділялися сукнями нереальної розмальовки, носили спідниці з широкими блузками, картаті пальта або плащі, акуратні туфлі та чоботи на високих підборах.

Збори першого курсу перед початком навчального року. В основному всі одягнені в піджаки і сорочки або водолазки germanych.livejournal.com

Водночас майже всі в СРСР мали у гардеробі одяг для брудної вуличної роботи – суботника або на овочевій базі. Так, на перші дівчата одягали звичайні кофтинки, розтягнуті тренувальні штани або лосини й гумові чоботи, на голову – світлі хустинки. А хлопці – ті ж спортивні костюми, светри. У холодну пору невід'ємною частиною робочого прикиду була куфайка.

Типова форма одягу для зими – зимова куртка з коміром зі штучного хутра і безформна шапка-вушанка germanych.livejournal.com

Дуже популярне пальто в клітинку (як зліва) бажали мати всі у 70-ті роки СРСР germanych.livejournal.com

Ще одна зимова група: пальто з хутряним коміром, шапки-вушанки, брюки, важкі черевики germanych.livejournal.com

На мітингу в урочистому, святковому одязі: саме так виглядали вбрання, які вважалися найкращими у молоді 70-80 років germanych.livejournal.com

Плащ у дівчини в центрі вважався дуже модним в ті часи germanych.livejournal.com

Літня мода часів СРСР відрізнялася панамками невизначеної форми germanych.livejournal.com

Так виглядав робочий одяг, який був у кожній хаті на випадок суботника або збирання врожаю germanych.livejournal.com

Невід'ємна частина робочого одягу – куфайка germanych.livejournal.com

Пікнік після збирання картоплі germanych.livejournal.com

Дівчата одягали дивні джемпери з нереальним візерунком і косинки germanych.livejournal.com

Форма "будівельного загону" germanych.livejournal.com

Товстий військовий ремінь із важкою пряжкою найчастіше діставався хлопцям від батьків germanych.livejournal.com

Модні хлопці на базі відпочинку germanych.livejournal.com

Типовий спортивний костюм радянського часу germanych.livejournal.com

Дивний одяг для спортивних змагань у СРСР germanych.livejournal.com

Ті ж спортивки і куфайки – якраз для пікніка germanych.livejournal.com

У СРСР хлопці любили носити сорочки з відкритим коміром germanych.livejournal.com

Це був своєрідний студентський стиль germanych.livejournal.com

Пляжний прикид у СРСР germanych.livejournal.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як гналися за модою за часів пізнього СРСР. Адже тоді вибір одягу в магазинах залишав бажати кращого: радянські фабрики шили речі одноманітних посередніх фасонів.