Як одягалася молодь у СРСР: у мережі нагадали спортивні костюми, куфайки і кеди. Фото
За часів радянського дефіциту не у всіх молодих людей виходило одягатися за останнім писком моди. Більшість не могли дозволити собі придбати імпортні товари і ходили в однаковому одязі.
Водночас у кожної групи – інтелігентів або простих робітників – був присутній якийсь стиль. Про те, як одягалася проста радянська молодь, можна розглянути на знімках тих часів. OBOZREVATEL зібрав їх із особистих архівів представників тих часів, які вони викладали у відкритому доступі в мережі.
Судячи з фото, моди, у нинішньому розумінні, в СРСР не було. Люди купували те, що можна було купити і чим більше імпортного одягу на них було, тим вони вважалися крутішими. І було зовсім неважливо, чи підходять одне одному різні елементи вбрання.
Так, типовий одяг радянських правильних юнаків, але не стиляг, у літній час складалася із сорочки з відкритим коміром або футболки, штанів і кед. Старший же в компанії або серед студентської групи одягав ще й піджак, а замість кед – сандалі.
Піджак із олімпійкою, водолазкою або пуловером під низ вважалися більш охайним, урочистим вбранням. Взимку чоловіки часто носили товсті куртки з комірами зі штучного хутра, у 70-х ще були популярні пальта картатої розмальовки. Ті, хто бідніший, одягали кожух, а кому підвернулася удача дістати щось дефіцитне – імпортну болонєву куртку. Майже всі на представлених фото – в безформних шапках-вушанках або "півниках" і важких черевиках.
Дівчата виділялися сукнями нереальної розмальовки, носили спідниці з широкими блузками, картаті пальта або плащі, акуратні туфлі та чоботи на високих підборах.
Водночас майже всі в СРСР мали у гардеробі одяг для брудної вуличної роботи – суботника або на овочевій базі. Так, на перші дівчата одягали звичайні кофтинки, розтягнуті тренувальні штани або лосини й гумові чоботи, на голову – світлі хустинки. А хлопці – ті ж спортивні костюми, светри. У холодну пору невід'ємною частиною робочого прикиду була куфайка.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як гналися за модою за часів пізнього СРСР. Адже тоді вибір одягу в магазинах залишав бажати кращого: радянські фабрики шили речі одноманітних посередніх фасонів.