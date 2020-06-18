Як одягалася молодь у СРСР: у мережі нагадали спортивні костюми, куфайки і кеди. Фото

За часів радянського дефіциту не у всіх молодих людей виходило одягатися за останнім писком моди. Більшість не могли дозволити собі придбати імпортні товари і ходили в однаковому одязі.

Водночас у кожної групи – інтелігентів або простих робітників – був присутній якийсь стиль. Про те, як одягалася проста радянська молодь, можна розглянути на знімках тих часів. OBOZREVATEL зібрав їх із особистих архівів представників тих часів, які вони викладали у відкритому доступі в мережі.

Судячи з фото, моди, у нинішньому розумінні, в СРСР не було. Люди купували те, що можна було купити і чим більше імпортного одягу на них було, тим вони вважалися крутішими. І було зовсім неважливо, чи підходять одне одному різні елементи вбрання.

Типова форма одягу на суботнику в СРСР – гумові чоботи, зручні штани і кофти

Так, типовий одяг радянських правильних юнаків, але не стиляг, у літній час складалася із сорочки з відкритим коміром або футболки, штанів і кед. Старший же в компанії або серед студентської групи одягав ще й піджак, а замість кед – сандалі.

Одяг для вечірок у колі друзів

Піджак із олімпійкою, водолазкою або пуловером під низ вважалися більш охайним, урочистим вбранням. Взимку чоловіки часто носили товсті куртки з комірами зі штучного хутра, у 70-х ще були популярні пальта картатої розмальовки. Ті, хто бідніший, одягали кожух, а кому підвернулася удача дістати щось дефіцитне – імпортну болонєву куртку. Майже всі на представлених фото – в безформних шапках-вушанках або "півниках" і важких черевиках.

Типовий одяг радянських правильних юнаків (не стиляг) у літній час

Дівчата виділялися сукнями нереальної розмальовки, носили спідниці з широкими блузками, картаті пальта або плащі, акуратні туфлі та чоботи на високих підборах.

Збори першого курсу перед початком навчального року. В основному всі одягнені в піджаки і сорочки або водолазки

Водночас майже всі в СРСР мали у гардеробі одяг для брудної вуличної роботи – суботника або на овочевій базі. Так, на перші дівчата одягали звичайні кофтинки, розтягнуті тренувальні штани або лосини й гумові чоботи, на голову – світлі хустинки. А хлопці – ті ж спортивні костюми, светри. У холодну пору невід'ємною частиною робочого прикиду була куфайка.

Типова форма одягу для зими – зимова куртка з коміром зі штучного хутра і безформна шапка-вушанка

Дуже популярне пальто в клітинку (як зліва) бажали мати всі у 70-ті роки СРСР

Ще одна зимова група: пальто з хутряним коміром, шапки-вушанки, брюки, важкі черевики

На мітингу в урочистому, святковому одязі: саме так виглядали вбрання, які вважалися найкращими у молоді 70-80 років

Плащ у дівчини в центрі вважався дуже модним в ті часи

Літня мода часів СРСР відрізнялася панамками невизначеної форми

Так виглядав робочий одяг, який був у кожній хаті на випадок суботника або збирання врожаю

Невід'ємна частина робочого одягу – куфайка

Пікнік після збирання картоплі

Дівчата одягали дивні джемпери з нереальним візерунком і косинки

Форма "будівельного загону"

Товстий військовий ремінь із важкою пряжкою найчастіше діставався хлопцям від батьків

Модні хлопці на базі відпочинку

Типовий спортивний костюм радянського часу

Дивний одяг для спортивних змагань у СРСР

Ті ж спортивки і куфайки – якраз для пікніка

У СРСР хлопці любили носити сорочки з відкритим коміром

Це був своєрідний студентський стиль

Пляжний прикид у СРСР

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як гналися за модою за часів пізнього СРСР. Адже тоді вибір одягу в магазинах залишав бажати кращого: радянські фабрики шили речі одноманітних посередніх фасонів.