Як обрати найкращу машинку для стрижки: озвучені поради

Машинку для стрижки потрібно обирати таку, аби вона не викликала подразнень на шкірі, слугувала довго та була простою в догляді.

Поради прозвучали в ефірі "Сніданку з 1+1". Журналісти наголосили, що під час карантину великим попитом користуються гаджети, які дозволяють людині самостійно доглядати за собою. Одним із найпопулярніших приладів є якраз машинка для стрижки.

Показники, на які варто звернути увагу – це матеріал, з якого виготовлені леза машинки, кількість та тип насадок та тип живлення.

Які леза кращі?

Щодо матеріалу, з якого виготовлені леза, найпопулярніший – це неіржавіюча сталь. Таку машинку обов’язково часто промивати, чистити, періодично змазувати (спеціальна щіточка для цього є в наборі). Але фахівці вважають, що титанові леза – не такі примхливі в догляді й служитимуть довше, ніж сталеві.

Кількість і тип насадок

Кількість і тип насадок у машинках можуть суттєво відрізнятися. Є машинки з однією, універсальною насадкою. В ній леза під будь-яку бажану довжину волосся можна змінити одним дотиком. А є такі, які мають цілий набор насадок – під кожну довжину волосся.

Живлення: автономне чи від акумулятору

Типи живлення приладу бувають двох типів – від мережі або акумулятора. Останній зручніший, оскільки ви не маєте прив’язуватися до розетки. Через відсутність проводу рухи людини не так обмежені, а це теж важливо.

Корисні функції

З корисних функцій, на які варто звернути увагу – ваккумне всмоктування та підсвітка. Завдяки першій волосся всмоктується в спеціальний контейнер одразу при стрижці, волосся не розлітається по приміщенню та не буде "колотися". А підсвітка дозволяє краще бачити те місце, яке ви стрижете зараз, тож і стрижка буде якіснішою.

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