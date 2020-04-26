Як носити тканинні багаторазові маски: озвучено головне правило

Багаторазові тканинні маски необхідно прати після кожного використання, щоб убезпечити себе від COVID-19.

Про це в інтерв'ю Daily Mail повідомила доктор Еллі Кеннон, зазначивши, що маску треба міняти кожен раз після того, як тільки вона стане вологою.

"Потрібно мити після кожного використання. Тому що ви можете підхопити вірус після дотику до маски, навіть не підозрюючи цього", – сказала вона.

"Після того, як ви зняли маску, вимийте руки з милом і водою або використовуйте гель для рук на спиртовій основі. Маску можна опустити в мильний розчин, такий як рідина для миття посуду або ручного прання, і очистити, перш ніж дати їй повністю висохнути", – порадила Кеннон.

Багаторазова маска. Ілюстрація gorod-plus.tv

Як писав OBOZREVATEL, станом на 26 квітня в світі заразилися майже 3 мільйони чоловік, понад 200 тисяч померли, але більше 870 тисяч людей вже вилікувалися.