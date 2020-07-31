Як носити маски в спеку й не задихатися: простий лайфхак

Карина Бондаренко Суспільство 08:28, 31.07.2020 Оновлено: 09:28, 31.07.2020

Для того, щоб носити захисну маску в спеку й не задихатися, досить просто надівати тасьми схрещеними.

Це дасть змогу надходити повітрю збоку й дихати стає набагато легше, пише "Комсомольская правда".

Такий лайфхак вийде використовувати тільки з одноразовими медичними масками. Для захисних засобів інших форм або з інших матеріалів "фокус" не вийде.

Для тих, хто носить окуляри поверх масок, теж є хитрість. Дужки і скло можна натерти милом, а потім протерти чистою серветкою. Тоді вони будуть менше пітніти від дихання.

Як писав OBOZREVATEL раніше, експерти назвали основні джерела зараження коронавірусною інфекцією, їх краще не торкатися.

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