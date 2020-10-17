МОЗ пояснив, як правильно утилізувати використані маски й рукавички

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради щодо того, як правильно носити, знімати й утилізувати медичну маску та рукавички.

Так, в організації підкреслили, що неправильне використання даних засобів захисту знижує їхню ефективність. Відповідні рекомендації було опубліковано на сторінці установи в Facebook.

Як йдеться в повідомленні, маска, крім того, що зменшує виділення збудників хвороб з дихальних шляхів, також попереджає зайві дотики руками до обличчя, знижуючи ризик занесення інфекції.

Як правильно вдягати маску

Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс і рот, обтисніть носову пластину.

Маску слід міняти, як тільки вона стала вологою.

Маску слід міняти кожні чотири години.

Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, вимийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком.

Не можна використовувати маску повторно.

Не можна використовувати марлеві маски, вони не дають належного рівня захисту.

Маска попереджає зайві дотики руками до обличчя, знижуючи ризик занесення інфекції Центр громадського здоров'я / Facebook

Як знімати маску

Не торкайтеся її зовнішньої поверхні;

зніміть маску з гумки;

скрутіть і викиньте в закритий контейнер для відходів.

Коли слід використовувати рукавички

Коли є передбачений безпосередній контакт з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками і потенційно інфікованими матеріалами;

коли є безпосередній контакт з пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

під час роботи з потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, які використовують при догляді за хворими;

рукавички вдягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

Маску слід міняти, як тільки вона стала вологою Pixabay

Як знімати рукавички

Зачепіть рукавичку на рівні долоні іншою рукою в рукавичці й обережно зніміть;

тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

просуньте пальці руки без рукавички на зап'ясті під рукавичку, що залишилася вдягненою, і зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Крім того, в МОЗі нагадали, що рукавички заборонено мити або обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно: мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури виробу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ розповіли, як правильно носити тканинну маску.