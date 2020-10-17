МОЗ пояснив, як правильно утилізувати використані маски й рукавички
Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради щодо того, як правильно носити, знімати й утилізувати медичну маску та рукавички.
Так, в організації підкреслили, що неправильне використання даних засобів захисту знижує їхню ефективність. Відповідні рекомендації було опубліковано на сторінці установи в Facebook.
Як йдеться в повідомленні, маска, крім того, що зменшує виділення збудників хвороб з дихальних шляхів, також попереджає зайві дотики руками до обличчя, знижуючи ризик занесення інфекції.
Як правильно вдягати маску
Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс і рот, обтисніть носову пластину.
Маску слід міняти, як тільки вона стала вологою.
Маску слід міняти кожні чотири години.
Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, вимийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком.
Не можна використовувати маску повторно.
Не можна використовувати марлеві маски, вони не дають належного рівня захисту.
Як знімати маску
Не торкайтеся її зовнішньої поверхні;
зніміть маску з гумки;
скрутіть і викиньте в закритий контейнер для відходів.
Коли слід використовувати рукавички
Коли є передбачений безпосередній контакт з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками і потенційно інфікованими матеріалами;
коли є безпосередній контакт з пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;
під час роботи з потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, які використовують при догляді за хворими;
рукавички вдягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.
Як знімати рукавички
Зачепіть рукавичку на рівні долоні іншою рукою в рукавичці й обережно зніміть;
тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;
просуньте пальці руки без рукавички на зап'ясті під рукавичку, що залишилася вдягненою, і зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.
Крім того, в МОЗі нагадали, що рукавички заборонено мити або обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно: мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури виробу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ розповіли, як правильно носити тканинну маску.