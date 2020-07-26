Як не застудитися під кондиціонером: 5 головних правил

Щоб не застудитися під кондиціонером, бажано дотримуватися правил користування цим приладом.

Якщо ж людина вже хвора, ці правила обов'язкові для виконання. Про це пише на своєму сайті лікар Євген Комаровський.

Як правильно використовувати кондиціонер:

1. Контролювати вологість повітря і за необхідності користуватися зволожувачем.

2. Регулярно міняти / мити фільтри в кондиціонері.

3. Використовувати режим плавної (повільної) зміни температури.

4. Пам'ятати про зону активного руху повітря біля кондиціонера (зазвичай це 2 чи 3 метри). Не варто, наприклад, ставити там дитяче ліжко.

5. Провітрювати приміщення з урахуванням погоди і екологічної ситуації за вікном.

У кондиціонері важливо регулярно мити або міняти фільтри unsplash.com

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