Як не застудитися під кондиціонером: 5 головних правил

Анна Паскевич, Аліна Мельник Суспільство 05:46, 26.07.2020

Щоб не застудитися під кондиціонером, бажано дотримуватися правил користування цим приладом.

Якщо ж людина вже хвора, ці правила обов'язкові для виконання. Про це пише на своєму сайті лікар Євген Комаровський.

Як правильно використовувати кондиціонер:

1. Контролювати вологість повітря і за необхідності користуватися зволожувачем.

2. Регулярно міняти / мити фільтри в кондиціонері.

3. Використовувати режим плавної (повільної) зміни температури.

4. Пам'ятати про зону активного руху повітря біля кондиціонера (зазвичай це 2 чи 3 метри). Не варто, наприклад, ставити там дитяче ліжко.

5. Провітрювати приміщення з урахуванням погоди і екологічної ситуації за вікном.

У кондиціонері важливо регулярно мити або міняти фільтри
unsplash.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну в серпні накриє спека і посуха: синоптик дав докладний прогноз.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Зеленський запропонував Україні терміново зайняти чергу за вакциною від COVID-19

У Києві біля ресторану влаштували стрілянину: поранено студентів

Україні загрожує епідемія кору та дифтерії, а коронавірус із нами ще надовго, – ексголовний санлікар

Міф про Жванію-"майданівця"...

Трошки зради напередодні припинення вогню на Донбасі