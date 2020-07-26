Як не застудитися під кондиціонером: 5 головних правил
Щоб не застудитися під кондиціонером, бажано дотримуватися правил користування цим приладом.
Якщо ж людина вже хвора, ці правила обов'язкові для виконання. Про це пише на своєму сайті лікар Євген Комаровський.
Як правильно використовувати кондиціонер:
1. Контролювати вологість повітря і за необхідності користуватися зволожувачем.
2. Регулярно міняти / мити фільтри в кондиціонері.
3. Використовувати режим плавної (повільної) зміни температури.
4. Пам'ятати про зону активного руху повітря біля кондиціонера (зазвичай це 2 чи 3 метри). Не варто, наприклад, ставити там дитяче ліжко.
5. Провітрювати приміщення з урахуванням погоди і екологічної ситуації за вікном.
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