Головна Новини
19 травня • оновлено в 22:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Епідеміолог розповів про обов'язкові правила після карантину

12т
Читати матеріал російською

Українцям порадили низку правил, яких потрібно дотримуватися під час виходу з карантину й після нього, щоб не заразитися COVID-19 та іншими інфекційними хворобами.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Поради озвучив лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін. Відео в соцмережах розповсюдила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Епідеміолог розповів, яких правил потрібно дотримуватися

Епідеміолог розповів, яких правил потрібно дотримуватися

freepik.com

  • Самоізоляція при перших ознаках хвороби

Серед симптомів, які озвучив Александрін, температура, кашель та нежить.

  • Дотримання дистанції в громадських місцях

"При зустрічі з людиною, яка чхає, кашляє в магазині або транспорті, дотримуйтеся дистанції не менше 2 метрів", – сказав епідеміолог.

  • Температурний скринінг співробітників при приході на роботу

Лікар порадив керівництву компаній щоранку перевіряти своїх працівників на наявність симптомів інфекційних хвороб.

  • Контроль за умовами в приміщеннях

Александрін підкреслив, що важливо звертати увагу на температуру та вологість повітря в приміщеннях: як на роботі, так і вдома. Кімнати варто часто провітрювати.

  • Дезінфекція

Епідеміолог підкреслив, що сенсу вимивати підлоги із сильними дезінфекторами немає, проте вказав на важливість обробки контактних поверхонь. До них відносяться ручки дверей, поручні, стільниці, ключі, гаджети і так далі.

  • Гігієна рук

Зокрема, в громадських місцях лікар рекомендував за можливості користуватися рідким милом, а не звичайним, і одноразовими паперовими рушниками (серветками), щоб висушити руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що найвищий ризик "зустрітися" з COVID-19 не в громадських місцях або на відкритому повітрі, а у власному будинку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я видео інфекція хвороба вірус правила
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги