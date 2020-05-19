Українцям порадили низку правил, яких потрібно дотримуватися під час виходу з карантину й після нього, щоб не заразитися COVID-19 та іншими інфекційними хворобами.

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Поради озвучив лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін. Відео в соцмережах розповсюдила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Епідеміолог розповів, яких правил потрібно дотримуватися freepik.com

Самоізоляція при перших ознаках хвороби

Серед симптомів, які озвучив Александрін, температура, кашель та нежить.

Дотримання дистанції в громадських місцях

"При зустрічі з людиною, яка чхає, кашляє в магазині або транспорті, дотримуйтеся дистанції не менше 2 метрів", – сказав епідеміолог.

Температурний скринінг співробітників при приході на роботу

Лікар порадив керівництву компаній щоранку перевіряти своїх працівників на наявність симптомів інфекційних хвороб.

Контроль за умовами в приміщеннях

Александрін підкреслив, що важливо звертати увагу на температуру та вологість повітря в приміщеннях: як на роботі, так і вдома. Кімнати варто часто провітрювати.

Дезінфекція

Епідеміолог підкреслив, що сенсу вимивати підлоги із сильними дезінфекторами немає, проте вказав на важливість обробки контактних поверхонь. До них відносяться ручки дверей, поручні, стільниці, ключі, гаджети і так далі.

Гігієна рук

Зокрема, в громадських місцях лікар рекомендував за можливості користуватися рідким милом, а не звичайним, і одноразовими паперовими рушниками (серветками), щоб висушити руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що найвищий ризик "зустрітися" з COVID-19 не в громадських місцях або на відкритому повітрі, а у власному будинку.

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