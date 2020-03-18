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18 березня • оновлено в 11:18
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Як не заразитися коронавірусом через каналізацію: Комаровський дав поради

7.8т
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Коронавірус не переноситься через справні каналізаційні труби, однак із зіпсованими треба бути обережнішими і дотримуватися профілактичних заходів.

Таку думку висловив лікар Євген Комаровський, відповідаючи на найпоширеніші запитання про COVID-19. Відповідне відео з'явилося на його каналі у YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Через справні каналізаційні труби вірус поширюватися не може. Якщо ж є проблеми сантехнічні, коли, вибачте, какашки з третього поверху потрапляють в унітаз на другому, елементарні заходи профілактики потрібнімити руки! І ще один важливий спосіб: перед тим, як змивати, закрити унітаз, щоб водяний пил не піднімався", – пояснив він.

Комаровський сказав, як не заразитися коронавірусом через каналізацію

Комаровський сказав, як не заразитися коронавірусом через каналізацію

При цьому Комаровський порадив за будь-яких проблем із каналізацією звернутися до сантехніка, щоб убезпечити себе від інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський заявив, що передача коронавірусу статевим шляхом ще не доведена, але найбезпечніше займатися сексом без поцілунків.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Не модерируете? Врете! Причем ,оставляете только врагов!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"А ты не пей! Не пей, не пей воды из унитаза - там микроб, там зараза! За ручку дёрни, воду слей, микроба сдуй - тогда уж пей!" :-))))
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Ржака
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