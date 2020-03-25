Як не заразитися коронавірусом через доставку їжі і посилки: лікар дав життєво важливі поради

Дослідники з'ясували, що коронавірус може триматися на деяких поверхнях до 17 днів. Також вони розповіли, як треба чинити з упаковками посилок і доставок їжі, щоб не заразитися.

Як повідомляє DailyMail, доктор Джон Торрес розповів, що при отриманні посилки потрібно відразу ж викинути коробку і помити руки. Якщо є внутрішній пакет, відкривати його варто тільки через 24 години. У разі, якщо дістати річ потрібна терміново, то необхідно продезінфікувати цей пакет, розкрити, викинути його і після помити руки.

Лікар розповів, як не заразитися коронавірусів через доставку їжі і посилки

Обережним треба бути і з доставкою їжі додому. Торрес рекомендує після отримання доставки перекласти їжу в інший посуд, а контейнер викинути. І, природно, після цього теж помити руки. Також він порадив замовляти гарячу їжу - це швидше за все вб'є вірус. Образно кажучи, якщо ви в зоні ризику, то салати краще не купувати.

Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров'я, коронавірус тримається на різних поверхнях різну кількість часу. Наприклад, на міді його не буде вже через 4 години, на картоні - через 24, а на пластиці і нержавіючій сталі він здатний протриматися три дні.

Однак, дослідники змогли виявити, що на деяких поверхнях судна Diamond Princess, яке кілька тижнів стояло на карантині через епідемію коронавируса, вдалося знайти сліди COVID-19 через 17 днів після того, як всі хворі покинули судно.

Diamond Princess

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку ВООЗ, країни повинні були почати боротьбу проти коронавируса ще місяць тому.

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