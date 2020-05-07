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7 травня • оновлено в 09:39
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Як не заразитися COVID-19 від кави на виніс: медик озвучив рекомендації

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Існує теоретична небезпека зараження коронавірусом COVID-19 під час купівлі кави на виніс, якщо продавець є безсимптомним носієм.

Про це OBOZREVATEL розповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Ризик є. Він мінімальний, але він є", – зауважив він.

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"Теоретично можливо заразитися в такий спосіб, але практично неможливо заразитися через склянку. Продавець візьме її, наллє кави, закриє – і все. А ви можете те місце, яке прикладатимете до губ, "сосочок" на кришці, протерти", – пояснив медик.

За його словами, для цього можна скористатися вологою спиртовою серветкою або звичайною сухою, змоченою спиртовим розчином дезінфектора із вмістом спирту не менше ніж 60%.

Ризик зараження від кави на виніс мінімальний, але він є

Ризик зараження від кави на виніс мінімальний, але він є

"Але якщо ви боїтеся, то краще взагалі не купувати каву в кіосках", – порадив Бережнов.

Як писав OBOZREVATEL, 4 травня у Києві затвердили правила для роботи фастфудів, кав'ярень і МАФів на період карантину. Їм доведеться працювати виключно на виніс і забезпечувати покупців засобами захисту. Продаж фастфуду та напоїв має здійснюватися через спеціальне вікно видачі. МАФи повинні встановити дозатори з антисептиками й видавати покупцям одноразові серветки та рукавички.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Ексклюзив
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