Як не заразитися COVID-19: Степанов назвав правила "нової реальності"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав про головні правила безпеки, яких слід дотримуватися для зниження ризику заразитися коронавірусом.

Рекомендації глава МОЗ опублікував на своїй сторінці Facebook. "Правила нової реальності. Дотримання цих правил збережуть життя і здоров'я – ваше і ваших близьких", – написав він.

Так, щоб уникнути зараження, необхідно:

Обов'язково носити маску в громадських місцях.

Регулярно мити руки і обробляти їх антисептиком.

У громадських місцях триматися на дистанції не менше 1,5 метра від оточуючих.

Не чіпати руками обличчя, очі та рот.

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