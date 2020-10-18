Як не заразитися COVID-19 на виборах: пам'ятка від активістів
Активісти громадського руху "ЧЕСНО" опублікували пам'ятку про те, як проголосувати на місцевих виборах, які пройдуть в Україні 25 жовтня, з мінімальним ризиком заразитися на COVID-19.
Рекомендації активістів з'явилися на сторінці "ЧЕСНО" в Twitter. Так, зокрема, рекомендується дотримуватися дистанції не менше 1 метра, маскового режиму і не брати з собою на виборчу дільницю дітей.
Алгоритм дій на виборах 25 жовтня:
не беріть дітей на ділянку;
вдягніть маску;
обробіть руки антисептиком;
дозвольте, щоб вам поміряли температуру;
дотримуйтеся дистанції в 1 метр;
у черзі до столу допускається не більше трьох осіб;
використовуйте власну ручку;
використовуйте окремий вхід і вихід для виборців.
Як відомо, виборці, які перебувають на самоізоляції, також мають право на голосування. Документи для голосування на дому можна подати до 20:00 п'ятниці, 23 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЦВК пояснили, як проголосувати на виборах у разі хвороби.