Як не заразитися COVID-19 на виборах: пам'ятка від активістів

Анна Паскевич Суспільство 03:10, 18.10.2020

Активісти громадського руху "ЧЕСНО" опублікували пам'ятку про те, як проголосувати на місцевих виборах, які пройдуть в Україні 25 жовтня, з мінімальним ризиком заразитися на COVID-19.

Рекомендації активістів з'явилися на сторінці "ЧЕСНО" в Twitter. Так, зокрема, рекомендується дотримуватися дистанції не менше 1 метра, маскового режиму і не брати з собою на виборчу дільницю дітей.

Алгоритм дій на виборах 25 жовтня:

  • не беріть дітей на ділянку;

  • вдягніть маску;

  • обробіть руки антисептиком;

  • дозвольте, щоб вам поміряли температуру;

  • дотримуйтеся дистанції в 1 метр;

  • у черзі до столу допускається не більше трьох осіб;

  • використовуйте власну ручку;

  • використовуйте окремий вхід і вихід для виборців.

Пам'ятка про те, як не заразитися на коронавірус на виборах
"ЧЕСНО" / Twitter

Як відомо, виборці, які перебувають на самоізоляції, також мають право на голосування. Документи для голосування на дому можна подати до 20:00 п'ятниці, 23 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЦВК пояснили, як проголосувати на виборах у разі хвороби.

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