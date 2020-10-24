У ВООЗ розповіли, як не заразитися COVID-19 на місцевих виборах в Україні
Щоб захиститися від коронавірусу під час голосування на місцевих виборах-2020, необхідно дотримуватися всіх заходів карантину: правильно надягнути маску, дотримуватися соціальної дистанції та користуватися антисептиком.
Правила нагадало українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я на сторінці у Facebook. Так, експерти порадили триматися на безпечній відстані в 1,5 метра від інших, а крім того:
заходити на виборчу дільницю в масці;
перед тим, як надягати її, продезінфікувати руки спиртовмісних антисептиком протягом 20 секунд;
надягати маску так, щоб вона прикривала ніс, рот, підборіддя;
взяти із собою антисептик, щоб обробити руки при вході на дільницю;
не торкатися до маски, обличчя та очей;
прикривати рот згином ліктя, якщо кашляєте або чхаєте;
за можливості користуватися особистою ручкою.
Підкреслимо, що після виходу з виборчої дільниці потрібно продезінфікувати руки спиртовмісних антисептиком. Після повернення додому – ретельно вимити руки милом не менше 40 секунд.
"Слідуючи рекомендаціям із безпеки, ви можете захистити себе та людей, які вас оточують", – зазначили в ВООЗ.
Нагадаємо, 25 жовтня українці будуть вибрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.