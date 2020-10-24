У ВООЗ розповіли, як не заразитися COVID-19 на місцевих виборах в Україні

Дар'я Дурова Суспільство 18:42, 24.10.2020

Щоб захиститися від коронавірусу під час голосування на місцевих виборах-2020, необхідно дотримуватися всіх заходів карантину: правильно надягнути маску, дотримуватися соціальної дистанції та користуватися антисептиком.

Правила нагадало українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я на сторінці у Facebook. Так, експерти порадили триматися на безпечній відстані в 1,5 метра від інших, а крім того:

  • заходити на виборчу дільницю в масці;

  • перед тим, як надягати її, продезінфікувати руки спиртовмісних антисептиком протягом 20 секунд;

  • надягати маску так, щоб вона прикривала ніс, рот, підборіддя;

  • взяти із собою антисептик, щоб обробити руки при вході на дільницю;

  • не торкатися до маски, обличчя та очей;

  • прикривати рот згином ліктя, якщо кашляєте або чхаєте;

  • за можливості користуватися особистою ручкою.

Підкреслимо, що після виходу з виборчої дільниці потрібно продезінфікувати руки спиртовмісних антисептиком. Після повернення додому – ретельно вимити руки милом не менше 40 секунд.

"Слідуючи рекомендаціям із безпеки, ви можете захистити себе та людей, які вас оточують", – зазначили в ВООЗ.

Правила безпечного голосування на виборах
Facebook / World Health Organization Ukraine
Правила безпечного голосування на виборах в карантин
Facebook / World Health Organization Ukraine
Скриншот

Нагадаємо, 25 жовтня українці будуть вибрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.

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