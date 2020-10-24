У ВООЗ розповіли, як не заразитися COVID-19 на місцевих виборах в Україні

Щоб захиститися від коронавірусу під час голосування на місцевих виборах-2020, необхідно дотримуватися всіх заходів карантину: правильно надягнути маску, дотримуватися соціальної дистанції та користуватися антисептиком.

Правила нагадало українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я на сторінці у Facebook. Так, експерти порадили триматися на безпечній відстані в 1,5 метра від інших, а крім того:

заходити на виборчу дільницю в масці;

перед тим, як надягати її, продезінфікувати руки спиртовмісних антисептиком протягом 20 секунд;

надягати маску так, щоб вона прикривала ніс, рот, підборіддя;

взяти із собою антисептик, щоб обробити руки при вході на дільницю;

не торкатися до маски, обличчя та очей;

прикривати рот згином ліктя , якщо кашляєте або чхаєте;

за можливості користуватися особистою ручкою.

Підкреслимо, що після виходу з виборчої дільниці потрібно продезінфікувати руки спиртовмісних антисептиком. Після повернення додому – ретельно вимити руки милом не менше 40 секунд.

"Слідуючи рекомендаціям із безпеки, ви можете захистити себе та людей, які вас оточують", – зазначили в ВООЗ.

Нагадаємо, 25 жовтня українці будуть вибрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.