Як не заразитися коронавірусом на пляжі: правила МОЗ

Для безпечного відпочинку на пляжі в пандемію COVID-19 Центр громадського здоров'я України рекомендував дотримуватися соціальної дистанції та розміщувати лежаки за 1,5 метра один від одного, регулярно та ретельно дезінфікувати або ж мити руки з милом.

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Також не рекомендується обмінюватися речами з іншими людьми, а особам старше 60-ти краще відмовитися від відпочинку в місцях масового скупчення людей. Відповідні правила опубліковані на сторінці ЦГЗ у Facebook.

Доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо немає, зазначили експерти. Це пов'язано зі згубним впливом на вірус дезінфекційних засобів.

Однак можливість поширення коронавірусу під час відпочинку на пляжах пов'язана зі скупченням людей. Так, інфекція може передаватися від людини до людини незалежно від того, чи перебувають вони у воді, чи на суші.

"Хвороба передається, здебільшого, через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови. Тобто, якщо ви плаваєте, а людина поруч із вами кашляє, ви можете вдихнути ці краплі і, відповідно, інфікуватися", – йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що захиститися від SARS-CoV-2 допоможе дистанціювання, дотримання правил респіраторної гігієни, а також гігієни рук.

Facebook / Центр громадського здоров'я України

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