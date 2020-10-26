Як не опинитися на вулиці? 6 із 10 професій стануть неактуальними вже через 10 років!

НЕ БУДЕШ НОСИТИ НОТИ – БУДЕШ НОСИТИ роялі! – говорили в Одесі батьки своїм чадам, відправляючи їх до школи. І вони таки мали рацію!

Скільки з вас, шановні читачі, змушені "носити роялі"? Займатися в житті неулюбленою і нецікавою справою, спілкуватися не з тими людьми?

А найприкріше, що багато хто з вас добре вчився, не пропускав занять у школі, гриз граніт науки в інституті. Свій червоний диплом, що коштував п'яти років життя і безсонних ночей за зубрінням, ви поклали між гарантійним талоном на пилосос і грамотою за перемогу на конкурсі юних шахістів у картонній коробці на антресолях. І це не ваша вина. І не результат світової змови олігархів і рептилоїдів.

Просто вчитися потрібно все життя. Ваші знання і вміння стрімко застарівають – у такий час ми живемо.

Є знаменита фотографія – на ній панорама однієї з найжвавіших вулиць Нью-Йорка на початку 20-го століття. На ній серед стовпотворіння карет насилу можна розгледіти єдиний автомобіль. В пару до неї йде фотографія тої самої вулиці, знята на десять років пізніше. Там один-єдиний віз із конем сиротливо загубився серед десятків машин!

Ці дві фотографії символізують прогрес.

А також – закриті майстерні з виготовлення й ремонту карет, звільнених кучерів і конярів, коней, пущених на ковбасу і багато інших неприємних наслідків.

Зворотний бік медалі – потреба в шоферах, СТО, заправках. Автомобілебудування та нафтопереробка. І багато іншого.

Насамперед – це навчання! Нових професій, навичок. Нових наук і дисциплін. Ті кучери, які перевчилися на шоферів, швидко знайшли собі роботу. А найбільші автомобільні концерни, якщо ви вивчите їхню історію, виникли з каретних майстерень!

А ті, хто не захотів або не зміг вчитися, залишився на узбіччі історії та життя. Ті фірми, які хочуть залишитися успішними в мінливому конкурентному середовищі, навчають свій персонал й отримують перевагу. Якщо ваші роботодавці не думають про майбутнє, беріть вашу долю у свої руки, визначайтеся з новою професією або підвищуйте свій рівень, отримуйте сучасні затребувані навички і знання!

Звісно, це вимагає праці і витрат. Але це ваше життя і добробут вашої сім'ї. Найкраща інвестиція – у саморозвиток!

Вам для цього не потрібно докорінно змінювати ваше життя – кинути нинішню роботу, їхати в інше місто або країну, де вчать спеціальності, яка вас зацікавила. Сучасні можливості онлайн-навчання дають змогу навчатися у зручний для вас час і де завгодно!

До того ж зараз принципово змінилося ставлення роботодавців до дипломів, курсів онлайн-навчання. Такі гіганти, як "Еппл", "Ґуґл", "Амазон", "Майкрософт" та інші, давно не звертають уваги на вид навчання найманих працівників. А нині ця тенденція поширюється на виробничі компанії, торговельні мережі, сферу послуг, соціальні професії.

Якщо ви приділите нам ще трохи вашого дорогоцінного часу, ми готові поділитися з Вами покроковою стратегією, за допомогою якої ви гарантовано отримаєте прекрасний результат. Для тих, хто хоче почати свій новий проєкт в інтернеті або перезавантажити основний бізнес – наші фахівці проаналізували досвід вдалих і не дуже стартів і зрозуміли, як працює механізм успіху.

НАТИСНІТЬ ТУТ – і отримаєте цінну інформацію про те, як самостійно почати заробляти в інтернеті, використовуючи Ваші знання. Повірте, це може кожен із нас!