''Як не московські, то гейропейські'': Фаріон назвала українців ''бездомною нацією''

Колишній народний депутат від партії "Свобода" Ірина Фаріон назвала українців "бездомною нацією" закликавши до оборони "виключно українського шляху".

З такою заявою вона виступила на своїй сторінці в Facebook, вітаючи українців із днем Василя, і побажавши "не скочуватися на рівень Васьок, бо тільки московити могли так спохабити це розкішне ім'я".

"Князь Володимир, охрестившись, взяв собі це грецьке ім'я, що означає "цар". І таки запанував. А справжній Василь Великий словом міняв цей світ. Був дуже пристрасний в обороні своєї правди, долаючи аріанство. Нам теж бажаю бути дуже наступальними і пасіонарними в обороні винятково українського шляху", — написала Фаріон.

"Бо інший - то не до нашого дому. Годі вже бути бездомною нацією і весь час зважати на чужі зразки: як не московські, то гейропейські", — заявила вона.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Фаріон також рознесла Православну церкву України за мовний компроміс, назвавши його гібридним.

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