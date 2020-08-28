Як не дати спеціям злипнутися: у мережі показали лайфхак

Домашня кухарка з Австралії поділилася простою порадою про те, як зробити так, щоб трави й спеції не скупчувалися і на дні банки. За її словами, для цього достатньо взяти зерно сухого рису.

У соцмережах вона зазначила, що їй набридли "порошкоподібні прянощі, які злиплися в тверду речовину", через що вона не може дістати їх, коли готує. Тому поділилася з користувачами лайфхаком, передає Daily Mail.

"Казка бабусь, яка дійсно працює, – це те, що ви повинні просунути рисове зерно через один із отворів усередині банки", – написала австралійка Мішель.

Зерна рису допоможуть спеціям у банці не злипнутися

Вона підкреслила, що це працює, адже рис вбирає вологу з банки і не дає їм перетворитися на тверду речовину.

Користувачі мережі додали, що те ж саме можна сказати про колотий горох та сушені боби. Крім того, їх також можна спробувати зберігати в банках догори дном, щоб не допустити потрапляння повітря всередину.

Деякі ж зазначили, що потрібно менше трясти спеції над їжею, яка парує, і тоді в банку не буде потрапляти багато вологи.

Баночки зі спеціями і травами можна зберігати в перевернутому вигляді

"Переконайтеся, що вони завжди зберігаються в темному прохолодному місці. Ніколи не трусіть їх над каструлею, і ви навіть можете додати невідкритий попкорн у ємності, щоб запобігти цьому", – заявили в коментарях.

Ще в коментарях додали, що не тільки банки з травами і спеціями можна зберігати в перевернутому вигляді.

Морозиво чи арахісове масло в банках можна зберігати в холодильнику перевернутими

Наприклад, домогосподарки порекомендували ставити верх дном контейнер із морозивом у морозильній камері, оскільки це запобігає утворенню кристалів льоду на поверхні. Цей же спосіб, запевняють юзери, допомагає довше зберігати продукти свіжими.

"Чудова порада: щоб продукти в банках не запліснявіли після відкриття, зберігайте їх у холодильнику догори дном. Це "запечатує" їх і не дає зіпсуватися, що економить ваші час і гроші. Хороший спосіб запобігти відходам", – написала користувачка Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали звичайний, але водночас ідеальний спосіб того, як очистити від жиру контейнер для їжі.