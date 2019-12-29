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29 грудня • оновлено в 13:30
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Журналіст Всі статті автора

У лазні, позі йога і потязі: як українські нардепи зустрінуть Новий рік

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Відпочинок на кращих курортах світу та дорогі ресторани. Найчастіше саме ці асоціації приходять на думку, коли мова заходить про вільний час українських народних депутатів.

Але 9-е скликання парламенту може здивувати українців і менш розкішним відпочинком, принаймні "слуги народу" запевняють, їх святкування нічим не відрізняється від простих українців.

Чи так це і як святкуватимуть Новий рік вітчизняні нардепирозбирався OBOZREVATEL.

Роксолана Підласа ("Слуга народу")

"У мене нічого сенсаційного. Я буду вдома, у Черкасах, із батьками і сім'єю. Відтоді, як я стала депутатом, дуже рідко їх бачу, і потрібно надолужити згаяне. Різдво не планую якось особливо відзначати. Можливо, вечеря з друзями

З цікавого: моя бабуся завжди ліпить тварину, яка символізує прийдешній рік, з домашнього паштету".
Роксолана Підласа

Роксолана Підласа

Віталій Безгін ("Слуга народу")

"Новий Рік святкуватиму з дружиною, собакою і друзями в Києві. Тихо, по-сімейному. Різдво вже відсвяткував 25 грудня, трохи взяв паузу на цьому тижні, тому що 30 ще планую попрацювати в комітеті. На початку січня планую відвідати Львів та Івано-Франківськ. Зустрітися з друзями, які зараз живуть у Стамбулі і прилітають до Львова".

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Кіра Рудик ("Голос")

"Цього разу Новий рік буду зустрічати без олів'є і без салютів, але з гарними думками і побажаннями добра, миру в індійському йога-таборі".

Кіра Рудик

Кіра Рудик

Наталя Піпа ("Голос")

"Я буду Новий рік святкувати зі своєю сім'єю в поїзді. Важливо адже з ким святкуєш, а не де. Добре, що зараз шкільні канікули і можемо дітей відвезти до Києва, показати їм місто і місце, де працює їхня мама. На Різдво ми будемо вдома, у Львові, з друзями".

Євгенія Кравчук ( "Слуга народу")

"Новорічно-Різдвяні свята – час, коли є можливість більше часу побути в колі сім'ї. Тому в цьому році святкуватиму Новий рік і Різдво, як завжди, – традиційно великою родиною у батьків на Тернопільщині.

З екзотичного – на відміну від Києва тут є сніг. Більше традицій, пов'язаних зі Святвечором, ніж з новорічною ніччю. Готуємо 12 пісних страв – обов'язково кутю за рецептом, вареники, компот, гриби. Приходять колядники, самі також полюблюємо співати колядки".

Святковий стіл Євгенії Кравчук

Святковий стіл Євгенії Кравчук

Муса Магомедов (позафракційний)

"Буду відзначати вдома, з родиною, адже Новий рік – сімейне свято. Після півночі – по друзях, благо у нас їх багато. 1-го січня в лазню".

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Муса Магомедов

Муса Магомедов

Антон Поляков (позафракційний)

"Традиційно і Новий Рік, і Різдво святкую вдома, в рідному Чернігові, зі своїми рідними. Я з великої родини – у мене два брати і сестра. До речі, у нас 7-го січня в родині ще один привід для свята – день народження у брата. Обов'язково збираємося всі разом, із мамою, дідусем, часто приходять у гості і друзі сім'ї".

Антон Поляков

Антон Поляков

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Віталій Безгін Антон Поляков Роксолана Підласа
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 депутат Верховна Рада України корпоратив
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