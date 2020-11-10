Як налагодити стабільний потік клієнтів із платної реклами в інтернеті: допоможе конференція PPC Day від WebPromoExperts
13 листопада в 2020року відбудеться безкоштовна онлайн-конференція PPC Day від WebPromoExperts, яка допоможе дізнатися, як налагодити стабільний потік клієнтів із платної реклами в інтернеті.
Актуальність теми обумовлена змінами в світі. Клієнти вже не шукають продукти або послуги. Вони вибирають із тих, хто сам їх знайшов. Можливо, ще до того, як потреба з'явилася. І це вже не фантастика, а буденність digital-маркетингу. Зареєструйтеся на конференцію і дізнаєтеся:
Як впровадити в свій бізнес?
Як не злити бюджет?
Як отримати лідів і клієнтів з онлайну?
Що нового, і що старе все ще добре працює в платній рекламі?
Цього разу в лайн-апі конференції Google, Parimatch, Uklon, MyCredit, Shafa.ua, Webpromo, Moneyveo, Netpeak, Median ads, Red Hamster, ApiX-Drive і інші. ТОП-ві експерти розкажуть про запуски і налаштуваннях кампаній. Вони зроблять акцент на реальний досвід, на результати і на інфографіку. На конференції буде все – успіхи, помилки, труднощі та перемоги, які приходять після їх подолання.
Дізнайтеся з перших рук про інструменти та лайфхаки одних із найкращих на українському ринку компаній:
про новий формат Discovery Ads в доповіді від Google;
про просування гемблінгу через Google UAC і Apple Search Ads від Parimatch;
про підвищення віддачі від автоматизованих кампаній для мобільних додатків від Uklon;
про масштабування проєкту в світі автоматизації і багатоканальні. Кейс Bekker;
про масштабування ремаркетингу в Facebook для програми і сайту. Кейс Shafa.ua;
про користь LinkedIn для бізнесу в Україні;
Після конференції ви зрозумієте, чи варто вкладати гроші в рекламу і як це зробити, щоб вкладення окупилися. Познайомитеся з новими технологіями, навчитеся правильно використовувати їх для свого бізнесу. Отримайте порцію натхнення від найкращих представників індустрії.
Участь безкоштовна! Реєструйтеся і забронюйте своє місце на конференції вже сьогодні. Дивіться з будь-якої точки світу онлайн, задавайте питання під час прямого ефіру, отримуйте на них відповіді.
Для всіх, хто не готовий бути прив'язаним до монітора цілий день, є можливість покупки запису всіх доповідей та презентацій всього за 500 грн (800 грн у день конференції).
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, RedHamster, ApiX-Drive
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