Як налагодити стабільний потік клієнтів із платної реклами в інтернеті: допоможе конференція PPC Day від WebPromoExperts

13 листопада в 2020року відбудеться безкоштовна онлайн-конференція PPC Day від WebPromoExperts, яка допоможе дізнатися, як налагодити стабільний потік клієнтів із платної реклами в інтернеті.

Актуальність теми обумовлена змінами в світі. Клієнти вже не шукають продукти або послуги. Вони вибирають із тих, хто сам їх знайшов. Можливо, ще до того, як потреба з'явилася. І це вже не фантастика, а буденність digital-маркетингу. Зареєструйтеся на конференцію і дізнаєтеся:

Як впровадити в свій бізнес?

Як не злити бюджет?

Як отримати лідів і клієнтів з онлайну?

Що нового, і що старе все ще добре працює в платній рекламі?

Цього разу в лайн-апі конференції Google, Parimatch, Uklon, MyCredit, Shafa.ua, Webpromo, Moneyveo, Netpeak, Median ads, Red Hamster, ApiX-Drive і інші. ТОП-ві експерти розкажуть про запуски і налаштуваннях кампаній. Вони зроблять акцент на реальний досвід, на результати і на інфографіку. На конференції буде все – успіхи, помилки, труднощі та перемоги, які приходять після їх подолання.

Дізнайтеся з перших рук про інструменти та лайфхаки одних із найкращих на українському ринку компаній:

про новий формат Discovery Ads в доповіді від Google;

про просування гемблінгу через Google UAC і Apple Search Ads від Parimatch;

про підвищення віддачі від автоматизованих кампаній для мобільних додатків від Uklon;

про масштабування проєкту в світі автоматизації і багатоканальні. Кейс Bekker;

про масштабування ремаркетингу в Facebook для програми і сайту. Кейс Shafa.ua;

про користь LinkedIn для бізнесу в Україні;

Після конференції ви зрозумієте, чи варто вкладати гроші в рекламу і як це зробити, щоб вкладення окупилися. Познайомитеся з новими технологіями, навчитеся правильно використовувати їх для свого бізнесу. Отримайте порцію натхнення від найкращих представників індустрії.

Участь безкоштовна! Реєструйтеся і забронюйте своє місце на конференції вже сьогодні. Дивіться з будь-якої точки світу онлайн, задавайте питання під час прямого ефіру, отримуйте на них відповіді.

Для всіх, хто не готовий бути прив'язаним до монітора цілий день, є можливість покупки запису всіх доповідей та презентацій всього за 500 грн (800 грн у день конференції).

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, RedHamster, ApiX-Drive

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