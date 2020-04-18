Як надовго зберегти в холодильнику фарбовані яйця: лікарка дала слушні поради

Пофарбовані для великоднього столу яйця можуть досить успішно зберігатися в холодильнику ще декілька днів після самого свята Великодня в 2020 році.

Але тільки за умови цілісності шкаралупи крашанок. Про це заявила лікарка-дієтологиня Олена Соломатіна.

"Багато хто думає, що шкаралупа щільна і в яйце нічого не проникне. Але в ній теж є пори, до того ж, чим довше лежить яйце, тим менший цей захист", – переконує вона.

Крашанки можна зберігати в холодильнику декілька днів

За її словами, пошкоджене і зварене яйце може зберігатися тільки день-два. Звичайні ж пофарбовані яйця можуть пролежати в холодильнику п'ять днів, але не більше.

Водночас лікарка вона вказала на ще один аспект – споживання яєць у їжу. Оскільки в одному жовтку яйця міститься добова норма холестерину, то зловживати цим продуктом не варто. Особливо тим, хто дотримувався посту.

"Після посту можна з'їсти комусь половину яйця, а комусь – ціле. Цього достатньо. Можна, якщо не вистачило одного, з'їсти один жовток і два білка", – порадила дієтолог.

Напередодні Великодня OBOZREVATEL вирішив нагадати вам найпростіші і найбезпечніші способи фарбування яєць.

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