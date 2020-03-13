Як можна заразитися коронавірусом: названий точний спосіб

Передача коронавірусу від людини до людини може бути найбільш імовірною через тривалий незахищений контакт з людиною з симптомами COVID-19.

Про це розповіли вчені штату Іллінойс, передає The Lancet. Вони провели дослідження випадку захворюванням сімейної пари коронавірусом. Вони відстежили контакти жінки, яка перебувала в Уханю і заразилася вірусом (їх було не менше 373 осіб) і з'ясувалося, що інфікувала вона тільки чоловіка.

"Ніяких доказів додаткової передачі вірусу після спостереження за близькими контактами пари не виявлено. Всі, хто був під наглядом – і 75 протестованих в результаті людини – залишилися "чистими", включно з медиками, які лікували пару", – пишуть в журналі.

baigenews.kz

Пара вже повністю одужала і була виписана на домашню ізоляцію, яку зняли через 33 дні після повернення жінки з Уханю і після двох негативних тестів на COVID-19 з інтервалом в 24 години.

Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували, що коронавірус може залишатися в організмі протягом п'яти тижнів після зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку західних ЗМІ і української Ради нацбезпеки і оборони, смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений в китайській лабораторії.

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