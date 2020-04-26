Як могла виглядати Чорнобильська зона і Прип'ять, якби не вибух: з'явилися фото

У мережі показали, як місто Прип'ять, яке стало привидом через аварію на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році, могло виглядати, якби НП не трапилася.

Картинки, створені художником за допомогою графіки, з'явилися в Telegram-каналі "Харьков 1654" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На зображеннях видно процвітаюче місто, в якому люди відзначають свята і живуть звичайним життям. Також поруч розмістили справжні фото Прип'яті – різниця відразу впадає в очі.

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герой, якого не показали в серіалі "Чорнобиль", Петро Шаврей розповів правду про аварію.