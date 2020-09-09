Як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді: фото

Анна Паскевич Суспільство 02:00, 10.09.2020

У Бразилії створили соціальну рекламу, що закликає правильно носити медичну маску.

Так, у рекламі показали, як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді.

На знімках авторів проекту ніс кількох людей знаходиться на їхньому підборідді, а рот – на шиї.

Як повинні виглядати люди, які носять маску на підборідді
Фото: correio24horas.com.br
Чоловік, який носить маску на підборідді
Фото: correio24horas.com.br
Дівчина, яка носить маску на підборідді
Фото: correio24horas.com.br

Як відомо, через пандемію коронавірусу людей зобов'язали носити маски, однак багато хто нехтує цією вимогою.

Хтось принципово відмовляється носити маску, а хтось носить її на шиї або підборідді, що не дає жодного захисту від COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно носити медичну маску: головні поради. Також повідомлялося, що в МОЗ дали поради батькам школярів щодо того, як правильно носити тканинну маску.

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