Як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді: фото

У Бразилії створили соціальну рекламу, що закликає правильно носити медичну маску.

Так, у рекламі показали, як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді.

На знімках авторів проекту ніс кількох людей знаходиться на їхньому підборідді, а рот – на шиї.

Як повинні виглядати люди, які носять маску на підборідді Фото: correio24horas.com.br

Чоловік, який носить маску на підборідді Фото: correio24horas.com.br

Дівчина, яка носить маску на підборідді Фото: correio24horas.com.br

Як відомо, через пандемію коронавірусу людей зобов'язали носити маски, однак багато хто нехтує цією вимогою.

Хтось принципово відмовляється носити маску, а хтось носить її на шиї або підборідді, що не дає жодного захисту від COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно носити медичну маску: головні поради. Також повідомлялося, що в МОЗ дали поради батькам школярів щодо того, як правильно носити тканинну маску.