Як лікують від коронавірусу в світі та Україні: названі способи і препарати

Нині в світі розробляють щонайменше 20 вакцин від нового китайського коронавірусу COVID-19. Деякі навіть почали тестувати, однак навіть за найоптимістичніших сценаріїв, у масовому доступі вона з’явиться не раніше наступного року.

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Тож поки у країнах, незалежно від кількості інфікованих, борються із захворюванням як за загальноприйнятими правилами, так і винаходять власні. І таке експериментальне лікування з Італії, США, Китаю дає результати, повідомляє ТСН.

Італійський протокол: ліки від ревматизму

В Італії, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу, пацієнтам, які опинилися уже на межі між цим і тим світом, медики пропонують лікування від італійського професора – терапія зроблена на основі ревматизму.

На такий експеримент, зокрема, погодилася й українка Павлина Шимбір, яка живе в Італії і захворіла на COVID-19. За її словами, незважаючи на те, що препарат від ревматизму не пройшов жодного клінічного дослідження у боротьбі з коронавірусом, лікарі кололи і моніторили буквально кожну зміну в організмі. Список побічних реакцій, що й самі здатні відправити пацієнта на той світ, у таких ліків дуже довгий.

Однак уже через декілька днів Павлина стала одужувати й згодом повідомила, що вірусу у неї більше немає.

"Я дуже їм вдячна. Хочу, щоб у наших лікарів така змога була. Все зроблю, щоб дістати той протокол, – сказала Шимбір.

Американський протокол: ліки від малярії

Про препарат, який змінить правила гри, нещодавно заявив президент США Дональд Трамп. Науковці та медики побачили надію в іншій речовині, якою понад 70 років лікують від малярії. Виявилося, вона має протизапальний ефект і може сприяти одужанню хворих на COVID-19.

Зазначається, що хвора на коронавірус американка Есмеральда пройшла 5-денний курс терапії, у якому був і той препарат від малярії. І нібито саме він буквально повернув її від останньої межі.

"Вони дуже токсичні, їх не можна безконтрольно весь час використовувати. Там можуть бути якісь опосередковані механізми впливу", – зауважила доктор медичних наук Алла Мироненко.

Водночас у Норвегії та Іспанії пацієнти братимуть участь у випробуваннях, які дадуть змогу порівняти безпечність та ефективність чотирьох препаратів і різних комбінацій від COVID-19. За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебрейесуса, це історичне випробування суттєво скоротить час для отримання надійних даних.

Так, американський доктор біологічних наук Сергій Сікора знайшов ліки від "брата" COVID-19 – коронавірусу Sars, що атакував планету 2002 року. Щоправда, його ліки на той момент уже були мало затребувані, адже Sars фактично зник. Він каже, що на пошуки нових підуть роки, тож науковці намагаються знайти порятунок у вже відомих препаратах.

Медик пояснює, що вони можуть боротися з COVID-19 – зокрема, зупинити запалення організму ще на стадії розмноження вірусу в клітинах. США, не дочекавшись результатів, цими препаратами вже запаслися. До стратегічних резервів фармацевтичні компанії передали понад 30 мільйонів доз.

Три тисячі нині розвезли й українськими лікарнями. У вигляді експериментального лікування "протималярійні" медикаменти дозволені тепер і в нас. Одна упаковка коштує приблизно 500 гривень. Нині в аптеках ліків немає, але й шукати їх і не варто. Лікарі застерігають від самолікування, адже без нагляду медика вони взагалі можуть покалічити.

"Коли використовуємо, то завжди зважуємо користь і ризик від цих препаратів. Ці препарати можуть впливати на нервову систему, орган зору, серце", – говорить лікар Федір Лапій.

Азійський протокол: ліки від гарячки Ебола

Іще один "препарат надії" – той, що розробили проти кривавої гарячки Ебола. Він добре показав себе в дослідах проти інших коронавірусів. Уперше ним спробували лікувати евакуйованого пасажира із зараженого круїзного лайнера Diamond Princess. Стан чоловіка покращився. Відтоді препарат за згоди пацієнта застосовують у всьому світі.

Зазначається, що через декілька тижнів мають завершитися дослідження реакції тисяч людей на препарат у США та китайській провінції Хубей. Світ чекає, але пробує застосовувати. Україна теж наважилася.

Український протокол

Перший протокол лікування хворих на коронавірус в Україні з’явився у Вінниці.

"Він направлений на лікування пацієнтів, починаючи від середнього ступеню тяжкості. Ми ґрунтувалися на протоколах, які використовують в Азії, Європі і США. Там були речі схвалені, препарати без доказової бази", - каже головна інфекціоністка Вінницької області Лариса Мороз.

Тепер там ліки від ревматизму, малярії, Еболи і навіть ВІЛ застосовують індивідуально, залежно від стану хворого.

Але лікування цими препаратами може бути лише за згоди пацієнта. За словами медиків, такого експериментального лікування можна уникнути, якщо вчасно звернутися до лікаря із симптомами. Хоча одразу після Вінницького з'явився протокол загальноукраїнський. Його затвердило Міністерство охорони здоров'я.

Поки світ називає їх "ліками відчаю чи надії". І до результатів клінічних випробувань називати їх панацеєю не можна. Це лише спроба не допустити, щоби пацієнт середньої тяжкості став тяжким, а тяжкому дати хай навіть 1% шансу на виживання.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ведуться переговори про постачання препаратів із активною речовиною гідроксихлорохін, яка продемонструвала ефективність у лікуванні коронавірусу COVID-19.

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