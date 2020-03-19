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19 березня • оновлено в 02:44
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Як лікували грип в СРСР: названі найпопулярніші засоби

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У Радянському Союзі дуже усвідомлено і ретельно ставилися до лікування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Так, в аптечці кожної сім'ї зазвичай завжди були ліки від, наприклад, ангіни і для зниження температури. Про це повідомляє портал бронхо-алергології.

Зазначається, що ліки в ті часи купувалися "про запас", а коли приходив медик, то йому давали коробочку з таблетками і він на підставі цього робив призначення.

Грип в СРСР іноді лікували народними методами

Грип в СРСР іноді лікували народними методами

Отже, популярними методами лікування ангіни в СРСР були: полоскання фурациліном, сульфадимезин (або сульфадиметоксин), хлористий кальцій у розчині, краплі в ніс, намащування мигдаликів розчином люголю, тепле пиття і домашні інгаляції. У випадку ГРВІ зазвичай брали кальцекс, а від температуриаспірин або парацетамол.

Не менш цікавим було використання "народних" методів, хоча деякі з них, підкреслюють автори порталу, "попахували садизмом".

В СРСР усвідомлено підходили до лікування грипу та ГРВІ

В СРСР усвідомлено підходили до лікування грипу та ГРВІ

myslo.ru

"Наприклад, загальновідомі банки, установка яких була цілим ритуалом. Ось виносять знаряддя тортур. Ось підпалюють факел. Його підносять дуже близько до шкіри і перевіряють межі больового порогу, встановлюючи банку за банкою. А ще з часткою садистського єхидства запитують: "Тобі не боляче?", – йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що особливим шармом були і палаючі краплі "з невдало зібраного імпровізованого факела".

"Коли знаряддя тортур встановлене, починається тест на витривалість. І як логічний результат тортур, тебе прикрашають гематоми ідеально круглої форми, а ля кінь у яблуках", – описує портал методи лікування застуд в СРСР.

Інгаляції над картоплею при грипі в СРСР були дуже популярні

Інгаляції над картоплею при грипі в СРСР були дуже популярні

doctor.rambler.ru

До всього іншого, популярними в ті часи були гірчичники – традиційно, їх розмочували в дуже гарячій воді, а потім дбайливо запитували у хворого, чи не печуть йому такі ліки.

"Але були й приємні методики. Наприклад, малинове варення, молоко з маслом і содою, на вуха масляні компреси, при кашлі дихали над картоплею. І це ще не згадуючи загальноприйнятих інгаляцій над чайником або більш просунутими спеціальними інгаляторами", – пригадують ті, хто пройшов "школу лікування" в СРСР.

Медичні артефакти з дитинства за СРСР

Медичні артефакти з дитинства за СРСР

myslo.ru

Характерно, що на сьогодні більшість із цих способів не використовуються. Адже інгалятори замінили небулайзери, а гірчичники і зараз є, тільки сучасні, як наклейки – їх уже не треба розмочувати в мисці з водою.

"Але і лікарі все частіше призначають антибіотики, чіпляючи до них навздогін пробіотик. Як краще лікувати себе і дітей – кожен вибирає сам. Варто спонсорувати фарміндустрію чи, може, згадаємо добре забуте минуле? Не хворійте!" – радять автори медичного порталу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за радянських часів серед населення настійно впроваджувалися правила із закликом до громадян відмовитися від рукостискань при вітанні, щоб не заразитися якою-небудь інфекцією.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Поради лікарів
Теги
медицина грип та ГРВІ СРСР
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