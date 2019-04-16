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Як легко позбутися від наклейки на товарі: опублікований лайфхак

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Нерідко, купуючи в магазинах обновку для будинку, посуд або побутову техніку, виникають труднощі з видаленням наклейок у найбільш невідповідних місцях. Механічна обробка може залишити глибокі подряпини і не завжди рятує від слідів клею.

У сюжеті "5 каналу" показано простий лайфхак, як зняти етикетку і не зіпсувати зовнішній вигляд предмета (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Як легко позбутися від наклейки на товарі: опублікований лайфхак

скріншот відео

У більшості випадків достатньо протерти наклейку ватним диском, на який потрібно попередньо нанести рослинне масло або рідину для зняття лаку. Також підійде звичайний майонез.

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Якщо товар не можна мочити, то на допомогу прийде фен для сушіння волосся. Потоки гарячого повітря впораються навіть із великим цінником на книзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лайфхак із використання дірки в обробній дошці викликав справжній вибух мозку у користувачів і вилився в смішний флешмоб.

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