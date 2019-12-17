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17 грудня • оновлено в 03:42
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Як красуня з обкладинки: знайдена ідеальна поза, що "підірвала" Instagram

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В Австралії блогерка знайшли нову позу для фотографій в купальнику, яка візуально робить тіло стрункішим.

Як пише Daily Mail, нова тенденція набирає популярності в Instagram (щоб подивитися фото доскрольте до кінця).

Образно ця поза називається "трикутник". Передбачається, що модель в такому положенні розпрямляє спину і вільно і розслаблено утримує одну руку на потилиці. Так, створюється певна крива – вона під найвигіднішим кутом демонструє всі частини тіла і візуально подовжує тулуб.

Знайдена ідеальна поза для фото, що "підірвала" Instagram

Знайдена ідеальна поза для фото, що "підірвала" Instagram

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Цю позу можна вдосконалити, наприклад, використовувати її сидячи або піднявши вгору обидві руки. Більш "стрункого" та такого, що подовжує ноги, ефекту можна домогтися, якщо позувати на знімках в бікіні із завищеною талією.

Як красуня з обкладинки: знайдена ідеальна поза, що "підірвала" Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно австралійська блогерша і фітнес-модель Теммі Хемброу поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні. Знімок нагнав жаху користувачів мережі, які звинуватили дівчину в обмані і використанні фотошопу.

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Автор
Гліб Іванов
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