Як красуня з обкладинки: знайдена ідеальна поза, що "підірвала" Instagram

В Австралії блогерка знайшли нову позу для фотографій в купальнику, яка візуально робить тіло стрункішим.

Як пише Daily Mail, нова тенденція набирає популярності в Instagram (щоб подивитися фото доскрольте до кінця).

Образно ця поза називається "трикутник". Передбачається, що модель в такому положенні розпрямляє спину і вільно і розслаблено утримує одну руку на потилиці. Так, створюється певна крива – вона під найвигіднішим кутом демонструє всі частини тіла і візуально подовжує тулуб.

Знайдена ідеальна поза для фото, що "підірвала" Instagram

Цю позу можна вдосконалити, наприклад, використовувати її сидячи або піднявши вгору обидві руки. Більш "стрункого" та такого, що подовжує ноги, ефекту можна домогтися, якщо позувати на знімках в бікіні із завищеною талією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно австралійська блогерша і фітнес-модель Теммі Хемброу поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні. Знімок нагнав жаху користувачів мережі, які звинуватили дівчину в обмані і використанні фотошопу.

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