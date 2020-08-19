Як коронавірус "вдарив" по Україні: представлені графіки по областях
Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні показує, що найгірша ситуація склалася в Чернівецькій, Тернопільській та Харківській областях.
У Чернівецькій починається друга хвиля, а в Харківській усе ще перша, але з великою кількістю хворих, пишуть "Тексти".
Протягом місяця на межі істотного зростання кількості нових заражених балансують Львівська та Рівненська області.
Також зростання відбувається у Києві, але поки з невеликою швидкістю.
Водночас у деяких областях фіксуються серйозні проблеми з тестуванням. Йдеться про Київську, Івано-Франківську та Львівську.
У цих регіонах результати тестів приходять у середньому протягом 4, 5 або 6 днів. У деяких випадках термін може становити до двох тижнів.
Видання наголосило, що поки немає жодних ознак зміни зростання хворих. Щонайменше до кінця серпня кількість заражених тільки збільшуватиметься.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 19 серпня в Україні офіційно були підтверджені 96 403 випадки коронавірусної інфекції. З них 1967 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом за добовим приростом. Від COVID-19 у країні померло вже 2144 особи (+28 за добу), а 49 737 пацієнтів (+812) повністю побороли хворобу.