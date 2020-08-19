Як коронавірус "вдарив" по Україні: представлені графіки по областях

У трьох областях справи з COVID-19 йдуть найгірше.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні показує, що найгірша ситуація склалася в Чернівецькій, Тернопільській та Харківській областях.

У Чернівецькій починається друга хвиля, а в Харківській усе ще перша, але з великою кількістю хворих, пишуть "Тексти".

Протягом місяця на межі істотного зростання кількості нових заражених балансують Львівська та Рівненська області.

Також зростання відбувається у Києві, але поки з невеликою швидкістю.

Ситуація щодо захворюваності на коронавірус в областях України (texty.org.ua)

Ситуація щодо захворюваності на коронавірус в областях України (texty.org.ua)

Ситуація щодо захворюваності на коронавірус в областях України (texty.org.ua)

Ситуація щодо захворюваності на коронавірус в областях України (texty.org.ua)

Водночас у деяких областях фіксуються серйозні проблеми з тестуванням. Йдеться про Київську, Івано-Франківську та Львівську.

У цих регіонах результати тестів приходять у середньому протягом 4, 5 або 6 днів. У деяких випадках термін може становити до двох тижнів.

Видання наголосило, що поки немає жодних ознак зміни зростання хворих. Щонайменше до кінця серпня кількість заражених тільки збільшуватиметься.

Ситуація з тестуванням на коронавірус в Україні (texty.org.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 19 серпня в Україні офіційно були підтверджені 96 403 випадки коронавірусної інфекції. З них 1967 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом за добовим приростом. Від COVID-19 у країні померло вже 2144 особи (+28 за добу), а 49 737 пацієнтів (+812) повністю побороли хворобу.

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