Як коронавірус передається в супермаркеті: вчені показали наочне відео

У мережі показали, як коронавірус передається від людини до людини в супермаркеті під час кашлю або чхання.

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Фахівці з Університету Аалто (Фінляндія) спільно зі спеціалістами Фінського метеорологічного інституту та Університету Фінляндії створили для цього комп'ютерну модель, передає The Sun (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дослідники з'ясували, що хмара крапель висить у повітрі кілька хвилин, зберігаючи здатність заражати людей навіть після того, як хвора людина вже пішла.

Як коронавірус передається в магазині Скриншот з відео

"Попередні результати свідчать, що частинки аерозолю з вірусом можуть залишатися в повітрі довше, ніж спершу вважалося", – розповіли вчені.

Найдрібніші частинки осідають не відразу, а залишаються "плавати" на місці або розносяться по приміщенні з потоками повітря, через що фахівці закликали звести до мінімуму відвідування громадських місць.

"Якщо ви вирушаєте в таке місце (наприклад, у магазин), робіть це якомога рідше. І йдіть звідти якомога швидше", – закликав професор Віллі Вуорінен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти Білого дому попередили, що коронавірус може передаватися повітряно-краплинним шляхом не тільки під час кашлю або чхання, але навіть у процесі розмові або дихання.