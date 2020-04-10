Як коронавірус передається в супермаркеті: вчені показали наочне відео

У мережі показали, як коронавірус передається від людини до людини в супермаркеті при кашлі або чханні.

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Фахівці з Університету Аалто (Фінляндія) спільно з фахівцями Фінської метеорологічного інституту і Університету Фінляндії створили для цього комп'ютерну модель, передає The Sun (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дослідники з'ясували, що хмара крапель висить у повітрі кілька хвилин, зберігаючи здатність заражати людей навіть після того, як хвора людина вже пішла.

Як коронавірус передається в магазині Скріншот з відео

"Попередні результати показують, що частинки аерозолю з вірусом можуть залишатися в повітрі довше, ніж спочатку думали", – розповіли вчені.

Найдрібніші частинки осідають не відразу, а залишаються "плавати" на місці або розносяться по приміщенню з потоками повітря, через що фахівці закликали звести до мінімуму відвідування громадських місць.

"Якщо ви відправляєтеся в таке місце – наприклад, у магазин, робіть це якомога рідше. І йдіть звідти якомога швидше", – закликав професор Віллі Вуорінен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти Білого дому попередили, що коронавірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом не тільки при кашлі або чханні, але навіть у розмові або в процесі дихання.

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