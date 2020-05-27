Як коронавірус передається в метро: учені показали наочне відео

Учені американського Університету Орегону опублікували відео з комп'ютерною моделлю поширення коронавірусу в вагоні метро.

Відповідний відеозапис опублікували у виданні "Metro". На ньому видно, що заразитися COVID-19 можна при звичайній розмові з зараженим сусідом.

Автори ролика уточнили, що, хоча при чханні хмара інфікованих крапель поширюється набагато ширше (на відстань до семи метрів), при розмові або навіть просто диханні краплі залітають набагато далі, ніж можна було б очікувати. А далі вірус розноситься ще більше при дотику до забрудненої поверхні.

"Якщо ви дихаєте і розмовляєте, очевидно, що крапельки не подорожують так далеко, але вони можуть подорожувати досить далеко, щоб вплинути на чоловіка, що сидів навпроти", – зазначив вчений з Університету Лестера, доктор Джуліан Танг,

Як передає видання, вчені закликають не розслаблятися через ослаблення карантину. Як і раніше важливо носити маски в публічних місцях і регулярно мити руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія біомедичної візуалізації Visual Science показала найдетальнішу, до окремих атомів, 3D-модель коронавірусу (COVID-19).