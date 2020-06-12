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12 червня • оновлено в 11:56
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Як коронавірус допомагає нашому проекту “7 чудес України”

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От щоденно читаю, як наші можновладці й щоу-бізнесмени врешті-решт перейнялися пропагуванням внутрішнього туризму.

І це – дуже добра новина.

Проте, майже 15-річна діяльність команди “Рідної країни” щодо пропагування туризму та відпочинку в Україні практично ніколи і нікого з влади, олігархату й нинішніх телезнаменитостей не цікавила.

Вони відпочивали на власних закордонних віллах, на своїх яхтах чи модних островах. Одним словом, Сардинія, Сейшели, Мальдіви…було їхнє все.

І от така світова оказія – нині більшість крутих і престижних країн та островів українську грошову й владну еліту не впускають. Тож сталося справжнє ДИВО – всі почали перейматися нашими курортами і "туристичними магнітами". Навіть гасла наших минулих просвітницький акцій для цього взяли.

Для прикладу, в 2006-2007 роках ми з Олександром Богуцьким (канал ICTV) та Миколою Баграєвим (зовнішня реклама) провели соціальну кампанію:

"Мандруй Україною! Пізнавай Україну! Відпочивай в Україні"!

За період з 2006 року ми відзняли 50-серійний цикл фільмів

"7 чудес України" без жодної бюджетної гривні!

І сотні заходів, фестивалів, презентацій, промо кампаній, поліграфії, соціальної реклами…про унікальну, неповторну рідну країну – Україну!

Тепер нарешті всі стали нашими союзниками у справі важливості туризму, передовсім внутрішнього.

Отож, як каже сучасна українська народна мудрість:

не було б нам щастя, так коронавірус допоміг.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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