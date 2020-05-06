Але радіти рано: коли українці зможуть літати за кордон і як це буде

Українці зможуть літати в інші країни не раніше за вересень. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, до окремих країн – Єгипту, Туреччини та інших. Та наприкінці 2020 року кордони, швидше за все, знову закриють.

Туроператори, як і авіакомпанії, застигли у передчутті. Всі чекають як дозволу на роботу, так і нових правил перевезень. А зміни обіцяють бути разючими.

OBOZREVATEL зібрав усю наявну інформацію про відкриття авіакордонів України, а також спроби запустити туризм. Поспілкувався із джерелами в Офісі президента і туроператорами, щоб з'ясувати – як виглядатимуть подорожі українців.

Відпустку доведеться відкласти

Туристичний сезон в усьому світі практично зірвано. Влітку більшість курортів світу не працюватиме. Джерело OBOZREVATEL в Офісі президента наголошує, що Україна поки не готова відкривати свої кордони туристам. На те є кілька причин:

Відкривати вільний доступ у країну планують лише на останньому етапі скасування карантину. Тільки за попередніми підрахунком, це буде вересень-жовтень 2020 року. За умови, що у світі не відбудуться інші катаклізми.

Є ризик повторної хвилі COVID-19. В Офісі прямо називають місяць – грудень. Якщо кордони й відкриють, то з урахуванням того, що у кінці 2020-го їх знову можуть закрити;

Світ глобалізований, і якщо Україна відкриває авіасполучення з Німеччиною, то в цій країні ситуація з коронавірусом має бути не гірша, ніж у нас. Тому обговорюється лише точкове відкриття із конкретними країнами, містами й навіть аеропортами;

Поки що немає єдиних правил – як правильно повернути авіасполучення, щоб мінімізувати рецидив коронавірусу. І, ймовірно, Україна перейматиме досвід країн, які першими ризикнуть повноцінно відновити туризм.

На цьому тлі джерело не радить розраховувати на спекотне сонце Єгипту в кінці липня. Винятком стануть лише внутрішні авіаперевезення. В ОП і МОЗ планують запустити поїзди та літаки між містами вже з середини літа. Це допоможе відновити роботу "Укрзалізниці", а також зробити перший крок до відкриття аеропортів.

Аеропорти всередині України запрацюють не раніше за липень

Про це, зокрема, заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: "Ми дуже обережно влітку спробуємо поновити внутрішнє авіасполучення. З міжнародним – складніше. Рішення залежатиме не тільки від нас. Скажу відразу, що протягом літа повноцінного міжнародного авіасполучення не буде", – сказав міністр.

До слова, зараз виїхати з країни можна на своєму особистому автомобілі. Тобто автосполучення між Україною та іншими країнами не припинялося, й подорожувати можна без проблем. Але є один нюанс – по приїзду в країну кожен українець повинен пройти обов'язкову двотижневу обсервацію. Дані про перетин кордону заносяться у спеціальну базу прикордонної служби. Тому особливо популярним прикладом відпустки це назвати складно.

Саме тому трендом післякарантинного сезону в Україні може стати внутрішній туризм – відвідування Карпат, Одеси, узбережжя Чорного моря.

Наприклад, нардепка 8-го скликання, колишня членкиня підкомітету з питань туризму Анна Романова вважає, що в моду увійде також і медичний туризм в Україні. Саме на нього потрібно робити ставку місцевим турфірмам, готелям і базам відпочинку для компенсації збитків від втрати міжнародного ринку.

В аеропорту у масках і з градусником

Але повернімося до польотів за кордон. Українські авіаперевізники поки точно не знають, як саме це працюватиме. Зараз усі чекають рішення Державної авіаційної служби, яка пропише детальний алгоритм.

"Ми очікуємо реакції ДАСУ, а також їхнього офіційного документа з правилами перевезень. Ось тоді і можна говорити про щось. Зараз це лише розмови на рівні – як космічні кораблі борознять простори всесвіту", – розповів OBOZREVATEL представник однієї з авіакомпаній на умовах анонімності .

Проте в інших країнах вже готуються до нових реалій життя і думають про оптимальне поєднання комфорту та безпеки. І Україні, судячи з усього, варто взяти це на замітку. У Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) вже розробили спеціальну камеру для дезінфекції пасажирів.

Як повідомляє AP, подібні бокси повністю знищують мікроби на одязі та поверхні тіла людини, а також вимірюють його температуру. Їх без особливих проблем можна встановити в терміналі аеропорту. До того ж вони не чинять шкоди здоров'ю людини і таку процедуру "очищення" можна проходити регулярно.

А в Гонконгу пішли ще далі. У міжнародному аеропорту на початку травня встановили перші кабінки для 40-секундної дезінфекції пасажирів. Також у туалетних кімнатах там з'явилися спеціальні роботи, які регулярно проводять дезінфекцію повітря та чистять підлогу. Виглядає футуристично.

Також не виключено, що зміни стосуватимуться і безпосередньо правил у самому літаку. Тут варто звернути увагу на загальносвітовий досвід. Ймовірно, мається на увазі масковий режим для пасажирів під час польоту (їх видаватимуть при зльоті). Зміни можуть стосуватися й дистанцій під час перельоту, а також кількості пасажирів у одному літаку.

Щоправда, не варто виключати, що такі нововведення відіб'ються й на вартості перельотів. Ймовірно, всі заходи з дезінфекції включать у ціну квитка.

Вимірювання температури в аеропорту

Які країни намагаються пускати туристів?

У Європі практично всі туристичні країни цього року закриті для іноземців. Наприклад, українська журналістка Катерина Саділова, яка живе в італійському місті Лоді, розповіла OBOZREVATEL, що країна де-факто заморозила туризм аж до 2021 року.

"Дуже постраждали приватні підприємці – сфера ресторанного бізнесу, туризм. Ті самі гіди, працівники агентств залишилися без роботи. Туристичний сезон у кращому разі відкриється навесні наступного року", – наголосила співрозмовниця.

Аналогічна ситуація і в Іспанії. Інші країни ЄС не хочуть робити поспішних рішень. Винятком є лише заробітчани, зокрема і українські (в Польщу і Чехію набір людей відкрито і зараз, тільки за попереднім записом). Але і тут все не так просто – для цієї категорії приїжджих існує двотижнева обсервація.

Так минув весняний турсезон у Хургаді (Єгипет)

Перші кроки до відкриття кордонів уже зробили в Єгипті. Це логічно, адже іноземці приносять державі щороку мільярди доларів (тільки за минулий рік сума склала $12,5 млрд).

Саме тому там відкривають готелі для внутрішніх туристів – за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких здатні прийняти. З червня цю частку піднімуть до 50%.

В аеропортах Туреччини також точково пускають рейси

Також у Єгипті запровадять посилений захист людей – перевірки температури, дезінфекції тощо. Готелі зобов'яжуть організувати роботу медкабінету і найняти лікаря. Під заборону потраплять всі масові заходи, зокрема і вечірки.