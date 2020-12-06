Як їсти менше солі і залишатися здоровішим: у МОЗ дали поради

У Міністерстві охорони здоров'я України запропонували кілька способів зменшити кількість солі в щоденному раціоні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я в Facebook. У відомстві, зокрема, підкреслили, що здорове харчування особливо важливе під час пандемії COVID-19.

"Прибери сільничку зі свого кухонного столу, заховай в шафу. А на її місце постав пакетики улюблених трав – свіжих чи висушених – та лимонний сік. А далі починаємо творити: хочеться досолити яєчню? Хмм, а може краще додати до неї орегано? Сіль проситься в салат? А як щодо запашного базиліку і краплі лимонного соку натомість?", – запропонували в МОЗ.

Там додали, що також варто якнайменше вживати продукти, у яких може міститися велика кількість солі, наприклад, деякі типи хліба, такі як батон і багети, соуси, особливо соєвий, консерви, снеки, сири і ковбаси.

МОЗ закликало українців їсти менше солі скріншот

Якщо на етикетці сіль – один з перших інгредієнтів, значить, її в продукті багато, відзначили медики.

"Те, що ми їмо і п'ємо, може вплинути на те, чи може наш організм запобігти інфекціям, боротися з ними і одужувати", – застерегли в МОЗ.

Якщо на етикетці сіль – один з перших інгредієнтів, значить, її в продукті багато, зазначили в МОЗ скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог пояснив, чому постійно хочеться їсти.