Як голосувати на виборах із коронавірусом: Степанов озвучив інструкцію

Хворі на коронавірус в Україні на місцевих виборах-2020 зможуть проголосувати вдома.

Про це під час брифінгу 17 вересня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Щоб змінити місце голосування, хворий на COVID-19 повинен звернутися до територіальної виборчої комісії.

"До 20:00 останньої п'ятниці перед днем голосування необхідно залишити свою заяву, що ви повинні проголосувати вдома через коронавірусну хворобу", – сказав Степанов.

Водночас міністр не уточнив, як хворий на коронавірус може передати заяву, не виходячи з дому.

"У день голосування приїдуть додому члени комісії і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту, як це повинно бути", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Центральна виборча комісія України спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили рекомендації щодо проведення місцевих виборів в умовах карантину.