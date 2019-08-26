"Як ганчірку": мережу розлютила викинута в урну вишиванка на Полтавщині

У Лохвиці (Полтавська область) невідомий викинув нову вишиванку в урну.

Як пише користувач групи "Лохвиця" в Facebook, фото було зроблено на місцевій автостанції 24 серпня.

"Одна справа, якщо це вишивка порвалася безнадійно або забруднена, і тому потрапила в сміттєву урну. Інша справа, якщо вона там опинилася в знак протесту цього українського символу або просто була придбана для разового використання. Так чи інакше, але, на мою думку, важливо не кривляти душею і бути щирим, по-перше, самим з собою", — пише автор знімка.

Він також підкреслює, що якщо у кого-небудь немає бажання носити вишиванку, то краще цього і не робити. Чим надягати її, а після свята просто викидати в урну.

Місцеві жителі також не оцінили вчинок того, хто викинув елемент національної культури.

Скріншот

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