Як економно зробити покупки на карантині: кращі пропозиції від онлайн-магазинів

Гліб Іванов Суспільство 13:18, 15.10.2020

Щотижня для проєкту Промокоди OBOZREVATEL погоджує додаткові знижки від відомих міжнародних і українських інтернет-магазинів, за допомогою яких можна отримати дисконт на довгоочікувані покупки:

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  • Sportmaster – діє до 28% знижки на одяг, взуття, тренажери і аксесуари

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  • MOYO – діють знижки до 1800 гривень на пральні машини LG

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